Ahora

SELAE

Sorteo de la Bonoloto | Resultado del sorteo del lunes 13 de abril de 2026

Comprueba en laSexta.com los resultados del sorteo diario de la Bonoloto del lunes 13 de abril de 2026.

Resultados y premios del sorteo de la Bonoloto (SELAE) de este lunesResultados y premios del sorteo de la Bonoloto (SELAE) de este luneslaSexta

Para este lunes 13 de abril de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto:

  • Combinación ganadora: pendiente de sorteo
  • Número complementario: pendiente de sorteo
  • Reintegro: pendiente de sorteo

Además de este, también puedes revisar los resultados del Super Once y del Triplex.

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Las 6 de laSexta

  1. Guerra en Irán, en directo | Trump amenaza con "eliminar inmediatamente" los buques iraníes que se acerquen al bloqueo estadounidense en el estrecho de Ormuz
  2. El juez Peinado procesa a Begoña Gómez, su asistente, Cristina Álvarez, y al empresario Carlos Barrabés
  3. La exmujer de Koldo García no reconoce los whatsapps recogidos por la UCO sobre "chistorras": "No encajan en mi manera de ser"
  4. Acercarse a la UE y desmantelar la autocracia de Orbán: los primeros pasos de Peter Magyar como nuevo líder de Hungría
  5. Giro en el caso de Esther López: hallan un zulo en la casa familiar de Óscar, el único sospechoso del crimen
  6. El 'ala gitana' del tanatorio: varias familias denuncian la discriminación que sufren al no darle salas o facilitarles las menos reformadas