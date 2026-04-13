Ahora

Comprobar premios

Estos son los resultados del sorteo del Triplex de la ONCE del lunes 13 de abril de 2026

Comprueba en laSexta.com los resultados de los cinco sorteos diarios del Triplex de la ONCE del lunes 13 de abril de 2026.

Las combinaciones premiadas de los 5 sorteos del Triplex de la ONCE del lunesLas combinaciones premiadas de los 5 sorteos del Triplex de la ONCE del luneslaSexta

Para este lunes 13 de abril de 2026, los resultados de los cinco sorteos diarios del Triplex son:

  • Primer sorteo (10:00h): pendiente de sorteo
  • Segundo sorteo (12:00h): pendiente de sorteo
  • Tercer sorteo (14:00h): pendiente de sorteo
  • Cuarto sorteo (17:00h): pendiente de sorteo
  • Quinto sorteo (21:15h): pendiente de sorteo

Además de estos, también puedes revisar los resultados del Super Once.

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Client Challenge

Las 6 de laSexta

  1. Acercarse a la UE y desmantelar la autocracia de Orbán: los primeros pasos de Peter Magyar como nuevo líder de Hungría
  2. Irán ignora a Trump y advierte a los buques de que acercarse al estrecho Ormuz supone "una violación del alto el fuego"
  3. Dos casos, dos partidos: la sombra judicial se cierne sobre PP y PSOE mientras Sánchez visita China
  4. Fernando Tejero, "el hombre que dignificó el apellido", da una exclusiva en Lo de Évole: "'El papel del Luisma era para mí"
  5. Giro en el caso de Esther López: hallan un zulo en la casa familiar de Óscar, el único sospechoso del crimen
  6. Los dos universitarios 'mayores' que debutan completando el último Episodio Nacional de Galdós