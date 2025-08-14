Comprueba el resultado de la Bonoloto de hoy, jueves 14 de agosto de 2025

¿Qué combinación es la ganadora del premio en el sorteo de la Bonoloto de este jueves?

Un nuevo sorteo de la Bonoloto llega este jueves de agosto, previo al Día de la Asunción. Comprueba si tu plan para el puente de agosto cambia para bien si has sido uno de los premiados en el sorteo de hoy.

Un día más llega la Bonoloto, en este jueves con sabor a viernes, primer día para muchos del puente de agosto. Comprueba tus participaciones y sabrás si este sorteo diario de Loterías y Apuestas del Estado cambiará tus planes (a mejor) para el festivo nacional de mañana, 15 de agosto.

Los resultados del sorteo del jueves 14 de agosto de 2025, son los siguientes:

pendiente de confirmación

Complementario: pendiente de confirmación

Reintegro: pendiente de confirmación

A través de un sistema de bombos múltiples, Loterías y Apuestas del Estado organiza el sorteo de la Bonoloto todos los días, de lunes a domingo sin falta. Se trata de un sorteo similar a La Primitiva, que acumula su propio bote cada vez que termina un sorteo sin acertantes de primera categoría.

La Bonoloto no es el único sorteo diario: el Triplex y el Super Once también se celebran de lunes a domingo, estos cinco veces al día. A estos sorteos le sumamos los otros sorteos del sábado: el de la Lotería Nacional, que se celebró a mediodía, La Primitiva y el Sueldazo del fin de semana de la ONCE.

¿Cómo se juega a la Lotería Bonoloto?

El sorteo de la Bonoloto puede considerarse una versión similar pero reducida de lotería La Primitiva, ya que los premios a repartir son menores, aunque el coste de la participación también es más económico. El precio de la apuesta simple es de 0,50 euros y permite al jugador seleccionar una combinación de seis números entre el 1 y el 49, como ocurre en La Primitiva. Por su parte, las apuestas múltiples permiten jugar hasta once números, si bien el coste de la apuesta es mayor que en la simple.

¿Cuánto cuesta la Bonoloto?

Para participar en la Bonoloto el desembolso mínimo es 1 euro, de modo que los jugadores deben hacer, como mínimo, dos apuestas simples, ya sea en el mismo día o en días diferentes. Además, se pueden hacer apuestas diarias o apuestas semanales. Las apuestas diarias son válidas el mismo día en que se compran, mientras que las semanales valen para el resto de esa semana, no para los siguientes siete días. Esto significa que una apuesta semanal será efectiva hasta el sábado de esa semana y no hasta el mismo día de la semana siguiente.

¿Qué premios reparte la Bonoloto?

Al igual que sucede con La Primitiva, los premios de la lotería Bonoloto se organizan en diferentes categorías. Los ganadores de primera categoría son los jugadores que aciertan los seis números de la combinación. Por su parte, los acertantes de segunda categoría son aquellos que adivinan cinco de los seis números jugados, además de uno complementario.

Este último dígito se obtiene haciendo una extracción adicional en el juego, en el que solo entran los que hayan acertado los otros cinco números. El 55% de la recaudación de la Bonoloto se destina a los premios para los acertantes y al bote que reciben los ganadores de primera categoría.

___

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).