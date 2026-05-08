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Comprobar Bonoloto | Resultados del sorteo del viernes 8 de mayo de 2026

Comprueba en laSexta.com los resultados del sorteo diario de la Bonoloto del viernes 8 de mayo de 2026.

Consulta los premios del sorteo de la Bonoloto (SELAE) de este viernesConsulta los premios del sorteo de la Bonoloto (SELAE) de este vierneslaSexta

Para este viernes 8 de mayo de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto:

  • Combinación ganadora: pendiente de sorteo.
  • Número complementario: pendiente de sorteo.
  • Reintegro: pendiente de sorteo.

Además, también puedes revisar los resultados del Super Once y del Triplex.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

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