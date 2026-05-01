Día del Trabajador
Comprobar Bonoloto | Resultados del sorteo del viernes 1 de mayo de 2026
Comprueba en laSexta.com los resultados del sorteo diario de la Bonoloto del viernes 1 de mayo de 2026.
Para este viernes 1 de mayo de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto:
- Combinación ganadora: 13 24 26 37 45 47
- Número complementario: 7
- Reintegro: 9
Además, también puedes revisar los resultados del Super Once y del Triplex.
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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).