Bonoloto de hoy | Comprobar los resultados del domingo 7 de septiembre de 2025

Los domingos Loterías y Apuestas del Estado también realiza sorteo de la Bonoloto, a la misma hora que el resto, a las 21:30h. Consulta aquí el número premiado.

Los domingos también hay sorteo de Bonoloto. Loterías y Apuestas del Estado organiza este sorteo siempre, a la misma hora, a las 21:30h, día tras día. Después de la Bonoloto del sábado, este domingo se conocen los números premiados de este juego.

Para el último sorteo de esta semana, los números premiados son pendientes de confirmar, a los que se suman el número complementario, que ha sido el pendiente de confirmar, y el reintegro, que es el pendiente de confirmar.

Cada domingo, además de la Bonoloto Loterías y Apuestas del Estado celebra otros sorteos, como el Gordo de la Primitiva, pero también se llevan a cabo los sorteos de la ONCE diarios (Triplex y Super Once), así como el sorteo del Sueldazo, que tiene lugar cada fin de semana.

¿Cómo se juega a la Lotería Bonoloto?

El sorteo de la Bonoloto puede considerarse una versión similar pero reducida de lotería La Primitiva, ya que los premios a repartir son menores, aunque el coste de la participación también es más económico. El precio de la apuesta simple es de 0,50 euros y permite al jugador seleccionar una combinación de seis números entre el 1 y el 49, como ocurre en La Primitiva. Por su parte, las apuestas múltiples permiten jugar hasta once números, si bien el coste de la apuesta es mayor que en la simple.

¿Cuánto cuesta la Bonoloto?

Para participar en la Bonoloto el desembolso mínimo es 1 euro, de modo que los jugadores deben hacer, como mínimo, dos apuestas simples, ya sea en el mismo día o en días diferentes. Además, se pueden hacer apuestas diarias o apuestas semanales. Las apuestas diarias son válidas el mismo día en que se compran, mientras que las semanales valen para el resto de esa semana, no para los siguientes siete días. Esto significa que una apuesta semanal será efectiva hasta el sábado de esa semana y no hasta el mismo día de la semana siguiente.

¿Qué premios reparte la Bonoloto?

Al igual que sucede con La Primitiva, los premios de la lotería Bonoloto se organizan en diferentes categorías. Los ganadores de primera categoría son los jugadores que aciertan los seis números de la combinación. Por su parte, los acertantes de segunda categoría son aquellos que adivinan cinco de los seis números jugados, además de uno complementario.

Este último dígito se obtiene haciendo una extracción adicional en el juego, en el que solo entran los que hayan acertado los otros cinco números. El 55% de la recaudación de la Bonoloto se destina a los premios para los acertantes y al bote que reciben los ganadores de primera categoría.

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).