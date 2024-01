Tras los sorteos de Super Once y Triplex de esta mañana, aún quedan los juegos más importantes del día: el EuroDreams se sorteará a las 21:00h, el tercer sorteo de Triplex y Super Once a las 21:15h. A las 21:25h será el turno del Cupón Diario de la ONCE, y cinco minutos después conoceremos la combinación ganadora de la Bonoloto, que hoy cuenta con un bote de 8,7 millones de euros. Cerrará la jornada a las 21:40h La Primitiva, que ha acumulado un bote de 13,5 millones de euros.