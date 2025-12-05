6 acertantes en el sorteo de La Primitiva del jueves pero ninguno se lleva el bote

Imagen de archivo de la Administración de Lotería de Elche que ha sellado el boleto premiado en el sorteo de Euromillones.

En el sorteo de La Primitiva del 4 de diciembre existen seis boletos acertantes de segunda categoría, pero ninguno de primera ni de categoría especial, por lo que el bote aumenta a 54 millones de euros.

El sorteo del jueves de La Primitiva sí tiene ganadores, pero no de los 'gordos': en total, seis personas se han colocado como acertantes de segunda categoría, es decir, han acertado cinco de los seis números del sorteo, además del complementario, que ha sido el 23. El premio unitario para esta categoría es de algo más de 35.000 euros. Pero las dos primeras categorías, la primera y la especial, se han quedado vacías.

Ninguno de los participantes en La Primitiva del 4 de diciembre ha logrado acertar los seis números, y mucho menos los seis más el reintegro, por lo que el bote acumulado aumenta de cara al siguiente sorteo, cuando se pondrán en juego al menos 54 millones de euros. Los seis acertantes de segunda categoría validaron sus boletos en las siguientes administraciones de Lotería:

Administración n.º 1 de Moraleja (Cáceres)

Administración n.º 10 de Huelva

Administración n.º 4 de Vitoria

Despacho receptor n.º 53725 de Cehegín (Murcia)

Despacho receptor n.º 61190 de El Arenal (Baleares)

Despacho receptor n.º 62350 de Cordovilla (Navarra)

