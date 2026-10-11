Ni poseen 171 viviendas ni reciben subvenciones: los bulos sobre el Sindicato de Inquilinas que intentan deslegitimar su causa

Los detalles Primero fue Maricarmen la que recibió odio y de la que se dijeron muchas mentiras. Ahora, el foco de la desinformación está en el sindicato y en los acampados en Sol.

Recientemente, el Sindicato de Inquilinas ha sido objeto de desinformación en redes sociales, donde se le acusa falsamente de embolsarse grandes sumas de dinero y recibir subvenciones gubernamentales. Sin embargo, la transparencia del sindicato demuestra que su financiación proviene de cuotas de afiliación, donaciones y servicios, sin recibir subvenciones, como verifica la Base de Datos Nacional de Subvenciones. Además, se ha desmentido que posean 171 viviendas. Jesús Espinosa, de 'Newtral', destaca que la desinformación a menudo se dirige contra organizaciones sociales. Paralelamente, se han lanzado ataques infundados contra los acampados en Sol, cuestionando su legitimidad y criminalizándolos sin pruebas.

De los creadores de los bulos sobre Maricarmen llegan los que han decidido atacar con mentiras al Sindicato de Inquilinas. "Con 10.000 afiliados que tiene el sindicato ese a 10 euros, la Valeria Racu, su presidenta, se embolsa 100.000 euros mensuales", ha publicado un usuario en redes sociales.

En la misma línea, otro usuario ha expresado que "los perroflautas subvencionados por el Gobierno y aliados han salido a la calle a protestar por las leyes y pasividad del Gobierno".

Sin embargo, nuestros compañeros de 'Newtral' le dan un giro argumental a esto. Y es que en el apartado de transparencia de la web del sindicato aparece que su financiación se sostiene por "cuotas de afiliación, donaciones y servicios", entre los que se encuentran charlas y talleres. Además, recalcan que no reciben subvenciones, algo que es demostrable en la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

También es falso, como apuntaba algún medio y que luego tuvo que desmentir, que el Sindicato de Inquilinas posea 171 viviendas.

En este sentido, Jesús Espinosa, periodista de 'Newtral', señala que "una característica de la desinformación es ir contra las organizaciones sociales, contra los más débiles". "Lo hemos visto incluso también en Ceuta, cuando la desinformación iba contra las ONG", subraya.

Asimismo, también se han lanzado ataques contra los acampados en Sol, como hizo este sábado Ayuso, quien declaró: "Quiero saber si es cierto que hay un grupo que ha tenido antecedentes terroristas propalestinos gestionando esa acampada". Asimismo, Almeida criminalizó a los acampados al manifestar que habían "hecho acopio de adoquines" y que habían podido "documentar que hay cuchillos de gran dimensión".

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