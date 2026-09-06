De una disputa en Argentina al ataque a un coche en Inglaterra: Ceuta, la frontera del odio y los bulos en las redes sociales

¿Qué está pasando? En apenas 48 horas, se han registrado en redes un total de 9.590 mensajes de odio contra los migrantes. Los bulos, desde antes de la entrada masiva del 30 de julio, con textos diciendo que se había "abierto la puerta".

Las redes sociales han sido escenario de la difusión de odio y bulos, especialmente en torno a la crisis migratoria en Ceuta. Se han compartido imágenes y vídeos falsos que buscan generar división, como un enfrentamiento atribuido erróneamente a Ceuta que en realidad ocurrió en Argentina, o un incidente en Inglaterra presentado como si fuera en la ciudad autónoma. Estos contenidos han alimentado el odio hacia los migrantes, incluso antes de la entrada masiva del 30 de julio, con mensajes incitando al desplazamiento. En solo 48 horas, se han registrado 9.590 mensajes de odio en redes, intensificando la hostilidad hacia los migrantes.

Las redes sociales. Lugar en el que, de nuevo, se ha difundido el odio. En el que se han difundido los bulos. En el que el goteo sobre Ceuta tanto antes como durante y después de la crisis migratoria ha sido constante. Con imágenes. Con vídeos. Con documentos que se decía habían tenido lugar en la ciudad autónoma pero que no. Todo, para generar división.

Es el caso de, por ejemplo, un enfrentamiento que se dijo fue en Ceuta. De una disputa que se apuntó en redes tuvo lugar en la ciudad autónoma española tras la entrada de unos 70.000 migrantes. Pero no, nada más lejos de la realidad. Porque ni tan siquiera fue en España. Porque eso sucedió en Argentina.

Así se ha alimentado el odio hacia los migrantes. Con, además, secuencias como la de un hombre aporreando un coche con la que pasó lo mismo. Se apuntó a Ceuta, cuando la realidad es que tuvo lugar en Inglaterra.

Es lo que sucede en las redes sociales. Es lo que lleva sucediendo incluso desde antes de la entrada masiva de migrantes del 30 de julio. Porque en los días anteriores se difundían mensajes de gente que estaba formando grupos "para subir a Ceuta". "Queremos avanzar de diez en diez", decían.

Y también había mensajes durante la entrada de finales de julio. Mensajes como que habían "abierto la puerta" y que la "aduana se había abierto".

En el después, lo mismo. En esta ocasión, los mensajes tenían como objetivo dar instrucciones en las horas posteriores a la entrada masiva para quedarse en la ciudad autónoma sin ser expulsados: "Hay que esconderse dentro hasta que se calmen los españoles".

Ahora, los mensajes lo que pretenden es difundir el odio. Es incitar al odio contra los migrantes, como el vídeo en el que se ve a varios cazando a un delfín en Ceuta. Imágenes bochornosas e indefendibles, con el único foco eso sí de difundir el odio hacia los migrantes.

Y es que en apenas 48 horas, en apenas dos días, se han registrado en redes 9.590 mensajes de odio contra los migrantes.

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