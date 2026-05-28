La conspiración como método y el insulto como forma de hacer política: Ayuso y Abascal aprenden de Trump

Los detalles Si algo ha aprendido la derecha y la ultraderecha del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es la conspiración como método y el insulto como forma. Ejemplo de ellos son Ayuso, Abascal o agitadores como Vito Quiles.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, expresó su preocupación por posibles fraudes en las elecciones andaluzas, sugiriendo que el voto por correo ya había sido manipulado en el pasado. Ayuso instó a su partido a vigilar el proceso electoral, reflejando una estrategia que recuerda a la utilizada por Donald Trump, basada en teorías conspirativas. Durante la precampaña, el líder de Vox, Santiago Abascal, utilizó insultos como herramienta política, reflejando la estrategia de la ultraderecha. Paralelamente, el agitador Vito Quiles ha sido señalado por manipular vídeos para incitar a sus seguidores, destacando el poder de las redes sociales en la política actual. Según Gabriel Rufián, de ERC, la derecha está ganando terreno en el ámbito digital, un poder que, advierte, la izquierda debe comprender para no quedar rezagada.

"Espero que las urnas no estén infladas artificialmente, como pasó con el voto por correo en las últimas elecciones". Estas fueron las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, antes de las elecciones andaluzas.

Un relato que ha mencionado más de una vez para ver si cala. Ayuso no solo dice que ya habría habido un pucherazo que provocó que el presidente del Gobierno esté ahora mismo en Moncloa, sino que, dice, va a haber otro.

"Lo que pido es que mi partido esté atento y pendiente, que tengamos personas en todas las urnas para que, simplemente, asegurarnos de que el proceso sea galante", ha dicho Ayuso, quien parece ser que no conoce el trabajo de los interventores.

Porque si algo ha aprendido la derecha y la ultraderecha del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es la conspiración como método y el insulto como forma.

En un acto público de inicio de campaña de las elecciones andaluzas en Jaén entre gritos de los asistentes calificando al presidente del Gobierno como "hijo de puta", el líder de Vox, Santiago Abascal, calificó al jefe del Ejecutivo de "chulo de putas". "El puto amo actúa como un chulo de putas", aseveró Abascal, en referencia a que el ministro de Transportes, Óscar Puente, le llama 'el puto amo'. "Estos tienen la boca caliente, pero luego quieren que los demás nos contengamos y que hablemos bajito", criticó.

Porque durante toda la precampaña en Andalucía se escucharon insultos como "hijo de puta", "rata" o "cállate la boca". Todo esto lo dijo el líder de Vox en mítines, en entrevistas y en intervenciones. Porque esa es la cara más dura de la ultraderecha: Vox haciendo del insulto una forma de hacer política. Además, vemos que hay un reflejo de aquí a otra parte de la sociedad, entre otras cosas, a los agitadores como Vito Quiles.

Este personaje ha sido noticia en las últimas semanas por el presunto acoso a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. Este agitador se ve reflejado en Vox, en esa forma de hacer política con en esos vídeos manipulados. Porque él cuelga lo que queremos que veamos.

Los vídeos que sube están manipulados. En el caso del vídeo que subió tras conocer la denuncia por presunto acoso a Begoña Gómez, se realizan muchos cortes, pero no cuando las amigas de Gómez le agarran a él. De modo que, no sabemos exactamente qué ocurre.

Vito Quiles utiliza este tipo de vídeos para agitar no solo las redes, también las calles. Lo hace para agitar a los suyos, los que le siguen. Horas después de subir el video publicó un tuit en el que escribía "Pedro Sánchez suspende su agenda. Esta decisión llega tras la denuncia que ha interpuesto su mujer, Begoña Gómez. Apreteu, que funciona".

Esta es la manera en la que Quiles agita a los suyos después de ese tipo de vídeos. Según el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, la derecha está ganando la batalla en redes sociales.

"Hoy en día el poder más poderoso no es el poder mediático, no es el poder judicial, no es el poder policial, no es el poder político (nosotros aquí no pintamos nada) es el poder digital. Eso es lo que manda, para bien o para mal. Y creo que o la izquierda lo entiende o nos vamos al carajo todos", dijo Rufián en laSexta Columna.