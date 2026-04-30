IberCHECK | EPISODIO (II)
Cazabulos: la homeopatía y los bulos sanitarios, lo que te venden VS lo que dice la ciencia
Segundo episodio en laSexta de la serie de videopodcast de Cazabulos. En este capítulo toca hablar de las mentiras que hay en torno a la salud y, en especial, en qué es la homeopatía y en cómo se ha mantenido durante años en la sociedad con esos intereses alrededor que han ayudado a su expansión.
Las mentiras en torno a la salud no dejan de crecer. Algunas son bastante estúpidas, pero otras perjudican seriamente la salud e incluso llegan a tener consecuencias fatales.
En este segundo capítulo de Cazabulos analizamos qué es la homeopatía, cómo ha logrado mantenerse durante años en nuestra sociedad y qué intereses han ayudado a su expansión. Además, repasamos los bulos y falsas creencias, su impacto en la salud pública y el reciente punto de inflexión: el Ministerios de Sanidad ha advertido de sus riesgos y ha dejado claro que no es una alternativa segura.
Y no solo eso, también recorreremos, junto al periodista y divulgador científico Mario Viciosa, los bulos sanitarios. Y sobre todo vamos a intentar entender por qué se viralizan en redes sociales.
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