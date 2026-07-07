Los bulos del Orgullo: ni las personas LGTBIQ+ tienen prioridad para obtener un trabajo ni se puede cambiar de sexo en 24 horas

¿Por qué es importante? Con la celebración del Orgullo, los bulos sobre el colectivo se multiplican en redes sociales. Más de la mitad de las personas LGTBIQ+ en nuestro país han sufrido un ataque de odio en el último año.

Durante la semana del Orgullo LGTBIQ+, una celebración que también es un acto de reivindicación, los bulos y la desinformación han proliferado, alimentando discursos de odio contra el colectivo. Se han difundido falsedades como que las personas LGTBIQ+ tienen prioridad laboral o que pueden cambiar de sexo en 24 horas, ambas afirmaciones completamente falsas. Otro bulo asegura que el colectivo exige una renta mínima universal solo por ser homosexual, lo cual también es falso. En el último año, más de la mitad de las personas LGTBIQ+ han sufrido ataques de odio, con dos de cada tres personas trans como víctimas. Desde laSexta, seguiremos denunciando estos bulos y combatiendo los mensajes de odio.

En la semana del Orgullo LGTBIQ+, unas jornadas de celebración y reivindicación, los bulos y la desinformación también se cuelan amplificando los discursos de odio contra el colectivo.

En los últimos días hemos podido ver bulos como el que dice que las personas LGTBIQ+ tienen prioridad para obtener un trabajo, algo radicalmente falso; o que puedas cambiar de sexo en tan solo 24 horas, una afirmación que también es falsa.

La desinformación es tal que hay quien afirma que el colectivo LGTBIQ+ exige una renta mínima universal solamente por ser homosexual, algo que también es falso.

En el último año, más de la mitad de las personas LGTBIQ+ en nuestro país han sufrido un ataque de odio. Dos de cada tres personas trans han sido víctimas de estos ataques y una de cada dos han sufrido violencia física.

No nos cansaremos de denunciar estos bulos y sobre todo, de poner encima de la mesa estos mensajes del odio para combatirlos.

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