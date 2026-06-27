Verificar antes de compartir: la vía para proteger la democracia ante los bulos que se difunden en redes durante las elecciones

¿Por qué es importante? Durante los comicios presidenciales de Colombia, han circulado imágenes manipuladas, citas inventadas de candidatos y publicaciones que vinculaban falsamente a algunos de ellos con grupos armados.

Las elecciones ya no solo se disputan en mítines o urnas, sino también en redes sociales, donde la desinformación circula libremente. José Denis Cruz, periodista de 'Newtral.es', destaca que en campaña, los bulos se viralizan rápidamente debido a la hiperconectividad. Durante las elecciones presidenciales en Colombia, se difundieron imágenes manipuladas y acusaciones de fraude sin pruebas, incluso por el presidente Gustavo Petro. Esto es muy dañino para la democracia, ya que busca desacreditar rivales y erosionar la confianza electoral. Verificar antes de compartir se ha vuelto esencial para proteger la democracia.

Las elecciones ya no solo se disputan en los mítines o en las urnas, sino también en las redes sociales. Precisamente, es ahí donde la desinformación y los bulos circulan libremente. El objetivo de muchos bulos no es cambiar un voto, sino también sembrar dudas sobre los candidatos y sobre el propio sistema electoral.

José Denis Cruz, periodista verificador de 'Newtral.es', señala al respecto que "en campaña todo ocurre muy rápido y un bulo se puede viralizar más que cuando no hay una campaña electoral y la atención concentrada". "Estamos pegados al teléfono móvil todo el tiempo y hay una hiperconectividad, de modo que hace más fácil que un bulo que nos llega por WhatsApp o que no llega a través de Facebook o X se difunda más rápido", subraya.

En Colombia, durante las elecciones presidenciales de este mes de junio, la desinformación ha seguido un patrón muy claro: han circulado imágenes manipuladas, citas inventadas atribuidas a los candidatos y publicaciones que vinculaban falsamente a algunos de ellos con grupos armados.

Además, también se han difundido acusaciones de fraude sin aportar pruebas, incluso por parte del presidente en funciones, Gustavo Petro, pese a que las autoridades electorales insistieron en que el proceso contaba con garantías.

Para el periodista José Denis Cruz, "se trata de algo muy dañino y muy corrosivo para la democracia, porque no es solamente que haya desinformación malintencionada de los partidos políticos o de los candidatos o que haya una maquinaria de propaganda por monetizar este tipo de desinformación, sino que lo hace un presidente en funciones".

Según los verificadores, estas narrativas buscan dos objetivos: desacreditar al rival y erosionar la confianza en las elecciones. Por este motivo, verificar antes de compartir se ha convertido también en una forma de proteger la democracia.

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