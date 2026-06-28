De los discursos de odio de políticos a las agresiones a personas del colectivo LGTBI: decálogo de por qué el Orgullo sigue siendo muy necesario

¿Por qué es importante? Este 2026, una pareja recibió una paliza por parte de unos trabajadores de seguridad al grito de "maricones" en Madrid. Sin embargo, situaciones similares se han repetido en Santiago, Alicante y otros puntos de España.

El Día del Orgullo sigue siendo esencial debido a la persistencia de discursos de odio y agresiones hacia la comunidad LGTBIQ+. A pesar de que España es reconocida por proteger los derechos de este colectivo, continúan ocurriendo ataques, como una agresión en Madrid a una pareja al grito de "maricones" y otros incidentes en distintas ciudades. En Alemania, un árbitro fue atacado tras declararse a su novio, y en Italia, un hombre asesinó a su hijo por ser gay. Estos hechos resaltan la necesidad de seguir luchando por la igualdad y el respeto hacia todas las orientaciones sexuales.

Seguro que esta semana leerán, escucharán o alguien vendrá a preguntarles que por qué si hay un día del Orgullo no hay también uno de las personas heterosexuales, así que a continuación les dejamos el decálogo para responder en un minuto por que todavía el Orgullo sigue siendo muy necesario.

Para empezar, porque ni siquiera el mes del orgullo está libre de quienes lanzan discursos de odio con impunidad, como hizo un diputado de Vox en la Asamblea Regional de Murcia. Y pese a que hay políticos que hoy son optimistas, como el 'popular' Jaime de los Santos, la realidad es que todos los puntos rojos y amarillos que se vieron en el Congreso esta semana representan a cargos públicos que no están a favor de ilegalizar terapias que torturan a la gente por ser quienes son.

En este 2025, una pareja fue agredida por unos trabajadores de seguridad al grito de "maricones" en Madrid. Sin embargo, no es el único caso, sino que se han repetido situaciones similares en Santiago, Alicante y otros puntos de España, precisamente en el año en el que España ha sido reconocida como el país más garantista con los derechos LGTBIQ+ de toda Europa.

En Alemania, un árbitro de fútbol se declaró a su novio durante un partido y acabó recibiendo una paliza en su propia casa. Y en Italia, esta semana un hombre ha asesinado a tiros a su hijo por ser gay y a su madre por defenderlo. Le había dicho "mejor un hijo muerto que un hijo gay". Y es que incluso la violencia en el exterior sigue siendo utilizada como arma arrojadiza para atacar al colectivo.

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