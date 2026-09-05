Aprender a verificar: la asignatura pendiente de los jóvenes en la vuelta al cole

Los detalles El 80% de los jóvenes de 15 a 24 años asegura encontrarse con desinformación con frecuencia, pero solo un 13% comprueba siempre si lo que recibe es cierto.

La vuelta al cole destaca la importancia de enseñar a los jóvenes a detectar bulos, ya que el 80% se encuentra con desinformación frecuentemente, pero solo el 13% verifica la veracidad de lo que recibe. Los jóvenes de 15 a 24 años encuentran casi la mitad de los bulos en TikTok, seguidos de X e Instagram. Verónica García, jefa de redacción de Newtral, señala que los jóvenes están muy expuestos a la desinformación debido al tiempo que pasan en redes sociales, aunque también tienen herramientas para enfrentarse a ella. La verificación de información se vuelve esencial, dado que las redes mezclan noticias reales con opiniones y contenido falso. Comprobar fuentes y verificar antes de compartir son lecciones cruciales en esta era digital.

La vuelta al cole está ya aquí y hay una asignatura que no aparece en los libros, pero que los jóvenes necesitan prácticamente a diario: aprender a detectar bulos. El 80% asegura encontrarse con desinformación con frecuencia, pero solo un 13% comprueba siempre si lo que recibe es cierto.

Los jóvenes de entre 15 y 24 años encuentran casi la mitad de los bulos (46,6%) en Tik Tok, seguido de X y de Instagram. Los datos plantean una pregunta: ¿son los jóvenes más fáciles de engañar o el problema es la cantidad de contenido a la que están expuestos?

"Los chavales están muy expuestos a la desinformación en redes sociales porque pasan muchas más horas que los adultos con el teléfono y con las redes, pero también tienen herramientas diferentes para enfrentarse a ella", responde Verónica García, jefa de redacción de la web de Newtral.

Porque para muchos jóvenes las redes son también una puerta de entrada a la actualidad. Y ahí una noticia de un medio de comunicación puede aparecer en apenas unos segundos de scroll junto a la opinión de un influencer, un vídeo sacado de contexto o una información directamente falsa.

"Tiene que ver con la estructura de cómo funcionan las redes sociales y también tiene que ver con cómo nosotros nos enfrentamos a ello porque si estás todo el rato scrolleando y estás viendo esos contenidos, el algoritmo te los va a seguir mostrando", añade Verónica García.

Y no siempre tenemos tiempo, o ganas, de detenernos a comprobar quién lo publica, de dónde sale una imagen o si esa misma información aparece en otras fuentes. Por eso, saber verificar lo que vemos se ha convertido en una herramienta cada vez más necesaria.

Comprobar la fuente, desconfiar antes de compartir y dedicar unos segundos a verificar. Una pequeña lección contra la desinformación que, en esta vuelta a las aulas, puede ser útil dentro y fuera de ellas.

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