Las mujeres trans denuncian que la Sanidad Pública las "abandona" tras la operación: "No nos quieren atender"

Hablemos de la vagina transexual sin tabúes: "Una vez operadas las mujeres transexuales nos someten al abandono y al olvido" explica Tina Recio, directora de Ivaginarium. El proyecto Ivaginarium reúne a más de 40 mujeres transexuales entorno a charlas.

¿Su principal problema? Que la Sanidad Pública no les atiende: "Hay ginecólogos que directamente no me han querido atender como paciente. Dicen que no han estudiado esto que no les interesa saber" confiesa Sara Villahermosa, mujer transexual.

Ante esta situación piden a las administraciones "una implicación en los protocolos de salud específicos para nuestra realidad", según Fina Campas, mujer transexual.

Pero la realidad es que las listas de espera para operarse son largas: entre cinco y siete años en Cataluña. Es por esto que aconsejan hacerlo fuera de España y Rosa María ya tiene billete para Tailandia: "No tengo nada de miedo, estoy convencida de ello. El coste de la operación será 11.000 euros".

Juntas se sienten más fuertes, y aconsejan cómo explorar su nueva vagina para tener una vida sexual satisfactoria. "Intentar conocerse, estudiar tu propio cuerpo porque los médicos no te ayudan a conocerte sobre todo cuando ya te has operado" asegura Neus Asencio, mujer transexual.

Se trata de luchar contra la invisibilización de la mujer transexual porque, defienden, que aunque diferente, la vagina trans debería tener los mismo derechos.