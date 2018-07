Kika Lorace lanza videoclip para dar la bienvenida al World Pride: "LGTBI, JKLM, seas como seas Madrid te quiere"

Kika Lorace ha vuelto a sorprender a sus seguidores tras 'hits' como 'Chueca es genial', 'Adiós Botella', 'Arriba Maricón' o 'El Partido de la Amistad'. Ahora lanza un nuevo videoclip lleno de color para dar la bienvenida al World Pride que se celebrará este año en Madrid.

"Cuelgan banderas, llegan turistas, Grindr se llena de masajistas" o "Lo hoteles llenos, los euros flotan, se acaba el paro, todos se colocan", son algunas de las cómicas estrofas que componen esta nueva canción, que tiene todas las papeletas en convertirse en uno de los himnos extraoficiales del Orgullo madrileño.

Como es costumbre, en sus letras siempre aparecen referencias políticas y esta vez no ha sido diferente: "No nos dieron olimpiadas pero a pesar de todo, en carrera de tacones somos medalla de oro".

"Si tu vienes desde Murcia o desde el mismo Berlín (…) chica 'welcome to' Madrid", así es el pegadizo estribillo que va acompañado de otras frases que no dejan indiferente a nadie: "Mira esa travesti, hay como lo goza, huele Popper ya vienen las osas. Acaba la fiesta, no te quedes sola, todas a la sauna haciendo la cola".