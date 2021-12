El profesor Snape es uno de los personajes más misteriosos de toda la saga de Harry Potter. Aún es pronto para saber sus secretos, pero, si ya has visto 'Harry Potter y la piedra filosofal' puede que una escena te haya llamado la atención.

Ojo, si aún no lo has hecho, corre antes de hacerte un gran spoiler a ti mismo. En caso contrario dale play al vídeo y podrás ver el momento en el que ambos se encuentran. Durante el cruce de miradas de Harry Potter y el profesor Snape, algo provoca una reacción en Harry. Comienza a sentir dolor en su cicatriz, pero no, no es por lo que crees.

Realmente, el profesor Quirinus Quirrell se encuentra justo a su derecha y... todos sabemos qué oculta el experto en Magia y Hechicería. De hecho, Snape se da cuenta de lo que le está ocurriendo a Harry y tuerce su mirada hacia el maestro.

Este es solo un pequeño 'aperitivo' de la emisión que realizará laSexta durante este mes mágico de diciembre, en el que podrás asistir a nuestra cita con todas las películas de la saga y 'Animales fantásticos: los crímenes de Grindelwald' para conocer todos los entresijos del mundo mágico. Podrás ver 'Harry Potter y la piedra filosofal' el lunes 6 de diciembre a las 15:30 horas, y seguir con 'Harry Potter y la cámara secreta' el próximo miércoles a las 15:30 horas. Además, en AtresPlayer Premium tendrás disponibles todas las películas de la saga hasta una semana después de su emisión en laSexta.