La gran maravilla del gran castillo de Hogwarts no es solo que aloja el Colegio de Magia y Hechicería en el que tienen lugar las intrépidas aventuras de Harry Potter, sino su belleza arquitectónica. Pero el principal escenario de toda la saga del joven mago no es un edificio real. Al menos, no al completo.

Hogwarts se rodó en diversos escenarios reales en las dos primeras entregas, sobre todo edificios históricos repartidos por toda Inglaterra y que detallamos en este otro artículo: la catedral de Gloucester, la de Durham, el castillo de Alnwick, la Abadía de Lacock, así como la biblioteca Bodleian y el College Christ Church de la Universidad de Oxford.

Para los exteriores de Hogwarts, ese maravilloso emplazamiento entre montañas, también se buscaron escenarios reales, como los paisajes montañosos de las las Highlands escocesas, o el lago Virginia Water, en Inglaterra.

Sin embargo, Hogwarts en realidad fue construido en su mayoría en los estudios de Warner Bros en Leavesden, Inglaterra, a 20 minutos de Londres.

Como explica la compañía, el primer escenario que construyó fue el Gran Comedor, inspirado en el College Christ Church, un gran salón para más de 400 niños. Posteriormente, para 'Harry Potter y la cámara secreta' se construyó despacho del profesor Dumbledore.

Pero Hogwarts no solo se construyó, sino que también se 'destruyó'. Para la segunda parte de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, en la que Harry Potter se enfrenta a Voldemort en una cruenta batalla, la productora necesitó cinco camiones de 32 toneladas de poliestireno para crear los escombros de la destrucción de Hogwarts, como puedes ver en el vídeo.

Además, en los estudios se encuentra una maqueta entera de Hogwarts a escala 1:24, usada para grabar algunas escenas exteriores y aéreas del colegio.

Y, cómo no, Hogwarts dio un último salto de los decorados a la informática, y buena parte de los decorados del Colegio de Magia y Hechicería fueron realmente recreados por ordenador.

Durante el mes de diciembre, y con motivo de su 20 aniversario, la Sexta va a emitir todas las películas de Harry Potter. Este domingo 5 de diciembre a las 21:30h arranca esta programación especial con 'Animales Fantásticos: los crímenes de Grindelwald', la segunda parte de la precuela de Harry Potter. El lunes 6 podrás ver 'Harry Poter y la piedra filosofal, la cinta que cumple veinte años. Y si te sabe a poco, durante el mes de diciembre todas las películas de la saga de Harry Potter se volverán a emitir en Neox.