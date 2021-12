El mundo mágico de Harry Potter existe (casi) de verdad. El éxito mundial de la saga de películas basadas en los libros de J. K. Rowling es tal que se han creado hasta parques temáticos y espacios dedicados a recrear el universo de Hogwarts. Son los lugares paraíso de los potterheads donde, además de comprar objetos y souvenirs, podrás aprender magia.

Universal Orlando

El mayor y más antiguo parque se encuentra en [[LINK:EXTERNO||| https://www.universalorlando.com/web/es/us/universal-orlando-resort/the-wizarding-world-of-harry-potter/hub|||Universal Orlando]] (Florida, Estados Unidos), un complejo turístico de diversos parques temáticos. El de Harry Potter tiene dos zonas conectadas por el Expreso de Hogwarts, una recrea el entorno Colegio de Magia y Hechicería y la aldea de Hogsmeade; en la otra puedes caminar por la Diagon Alley, donde puedes adquirir varitas mágicas y hacer tu propia magia haciendo lanzando hechizos. El nivel de detalle es tal que te sentirás de verdad en el mundo mágico.

Tour de Harry Potter en Londres

Otro espacio dedicado al mundo mágico más cercano es el tour The making of Harry Potter, en los estudios de Warnes Bros en Leavesden (Inglaterra). Puedes visitar los decorados verdaderos utilizados para el rodaje de las películas. No es un parque de atracciones en sí, pero gusta tanto a los fans que ha recibido varios reconocimientos turísiticos como mejor sitio que visitar.

Universal Studios en Los Ángeles

Hollywood tiene también su mundo mágico, en una versión muy parecida pero más pequeña que el parque temático de Universal Orlando. Aquí también hay una atracción en la que podrás 'volar' a lomos del Hipogrifo.

Mundo Mágico de Japón

En la ciudad japonesa de Osaka se encuentra otro parque temático de Universal, construido a imagen y semejanza de los estadounidenses, y en el que podrás pasear también por las calles de Hogsmeade y por los pasillos de Hogwarts.

Durante el mes de diciembre, y con motivo de su 20 aniversario, la Sexta va a emitir todas las películas de Harry Potter. Este domingo 5 de diciembre a las 21:30h arranca esta programación especial con 'Animales Fantásticos: los crímenes de Grindelwald', la segunda parte de la precuela de Harry Potter. El lunes 6 podrás ver 'Harry Poter y la piedra filosofal, la cinta que cumple veinte años y, el miércoles 8, 'Harry Potter y la cámara secreta a las 15:30'. Además, durante el mes de diciembre todas las películas de la saga de Harry Potter se volverán a emitir en Neox.