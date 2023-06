El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE ha asegurado que su partido es la "garantía de una España que avanza". Para Sánchez, los resultados de las elecciones municipales de mayo ofrecen una lección: "La movilización de la España progresista y la unión de sus votos en torno al PSOE garantizarán que el país siga creciendo y no retroceda con un gobierno de Feijóo y Abascal".

Sánchez ha vuelto este domingo al bastión socialista de Dos Hermanas (Sevilla) donde comenzó su recorrido por España tras el fatídico Congreso Federal en el que fue defenestrado. Arropado por unos 3.000 simpatizantes que interrumpían su discurso al grito de 'presidente', ha asegurado tener "más ganas que nunca" de ganar las elecciones. "Hay que salir a votar en masa el 23J, con la convicción de que vamos a ganar, de que vamos a ser la primera fuerza política, porque tenemos proyecto, argumentos y equipo", ha agregado.

"Este gobierno no se merece acabar aquí; no hemos hecho este viaje para acabar aquí porque nos ha costado mucho lograr lo que hemos logrado", ha insistido en el acto, para enumerar a continuación todos los "logros" conseguidos durante la legislatura. "Esta no es una contienda entre partidos, sino una elección sobre qué España queremos, ¿avance o retroceso?", ha cuestionado el presidente, quien ha reiterado que de la victoria socialista "depende que España avance".

Sobre la propuesta de debates con Feijóo, Sánchez ha criticado que el líder popular "no sabe cómo explicar sus pactos con la ultraderecha", y ha recordado que "la democracia es debatir, el contraste de argumentos y propuestas, no insultos". Ha advertido de que las propuestas de Feijóo son "derogar, derogar y derogar". Ante este panorama, ha dicho, en el PSOE responden "avanzar, avanzar y avanzar".