Andalucía es una de las pocas comunidades que este 28 de mayo no celebra elecciones autonómicas, pero sí municipales. En Sevilla concretamente son once las candidaturas que pueden concurrir a estos comicios, en los que se decidirá si Antonio Muñoz Martínez (PSOE) continúa al frente del Ayuntamiento o éste cambia de color. Muñoz es uno de los más de 370 nombres que componen la lista completa de elegibles para estas elecciones, que se presentan en once partidos diferentes.

Todos los partidos que se presentan en Sevilla

Adelante Andalucía

Ciudadanos

Con Andalucía

Escaños en blanco

Falange Española de la JONS

PACMA

Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE)

Partido Popular (PP)

PSOE-A

PUM+J

Vox

Candidatos de las elecciones del Ayuntamiento de Sevilla

Con una participación de algo menos del 59%, los resultados de las elecciones en Sevilla en 2019 beneficiaron al PSOE, con Juan Espadas al frente. Los socialistas pasaron del 32,16% de los votos que habían conseguido en 2015 a rozar el 40%. Eso sí, los 13 concejales socialistas no eran suficientes para llegar a la mayoría, por lo que Espadas tuvo que llegar a un pacto de investidura con Izquierda Unida y Participa Sevilla. A mitad de legislatura, Espadas fue elegido como candidato del PSOE de Andalucía para las elecciones autonómicas del año pasado, por lo que tuvo que abandonar el Ayuntamiento, dejando a Muñoz al frente del mismo.

Mientras en Andalucía la tendencia es a la transferencia de votos del PSOe al PP —en torno a un 10% en las elecciones andaluzas de 2022—, en las elecciones municipales el peso de cada candidato tiene importancia por sí mismo, de modo que la cuestión en la ciudad que fue la capital del socialismo en tiempos de sus grandes mayorías absolutas será saber si Antonio Muñoz puede cambiar el sentido de la corriente y mantenerse al frente de Sevilla o si, por el contrario, acabará José Luis Sanz Ruiz, el candidato del Partido Popular (PP) que se presenta con la intención de "cambiar y transformar" la capital, al frente del Gobierno de la ciudad.