El 28 de mayo se celebran elecciones municipales y los candidatos de los partidos ya despliegan todo su arsenal propagandístico para llamar al voto a sus potenciales electores. Y más allá de los programas de cada partido, muchos revisan otras cuestiones antes de definir su voto como los compromisos cumplidos durante la última legislatura o la variación en los diferentes índices de calidad de vida. Y sí, también los salarios. Los sueldos de los alcaldes de cada Ayuntamiento dependen de muchos factores: regulados por el régimen retributivo de miembros de las corporaciones locales, los salarios de los regidores no pueden, por ejemplo, superar un límite que depende de la población de dicho municipio.

En el caso de las poblaciones pequeñas, de entre 1.000 y 5.000 habitantes, el sueldo de los regidores no puede exceder de los 43.407,17 euros anuales, mientras que los miembros de las corporaciones locales con una población superior al medio millón no pueden cobrar más de 108.517,91 euros. En el caso de las localidades de menos de 1.000 habitantes, el salario también depende en parte de la dedicación del regidor a su cargo municipal: con una dedicación parcial del 25%, por ejemplo, el sueldo no puede superar los 16.278,27 euros, mientras que aquellos alcaldes cuya dedicación sea del 75%, no pueden cobrar más de 32.555,41 euros.

En España, hay casi tantos sueldos de alcaldes como alcaldes existen, aunque se pueden englobar por rangos: más de 2.500 alcaldes cobran por debajo de los 100 euros, mientras que más de 3.000 tienen un salario inferior a los 1.000 euros, la mayoría de ellos sin dedicación o con dedicación parcial. Según los últimos datos oficiales recogidos en el sistema de Información Salarial de Puestos de la Administración (ISPA), en 2021 dos alcaldes con dedicación exclusiva estaban por debajo de este baremo, concretamente el alcalde de Brazuelo, en León (Castilla y León) y el de Vilardevós, en Ourense (Galicia): Manuel Fernández Pereira, regidor 'popular' en el municipio leonés, cobra sólo 400 euros anuales, mientras que su compañero de partido Manuel Cardoso, alcalde en la localidad ourensana, no llega a os 730 euros anuales.

Aunque cada sueldo es diferente, en España se pueden ver varias tendencias salariales entre los alcaldes: en el mapa que está sobre estas líneas se puede ver que la mayoría de los municipios tienen sueldos por debajo del salario mínimo interprofesional de 2023 (15.120 euros anuales, aproximadamente). Entre esta cuantía y el salario medio en España, que en 2023 rondaría los 25.500, hay 666 regidores, mientras que un total de 1.667 alcaldes cobran por encima de esta cuantía, pero por debajo de los 60.000 euros. De los más de 8.000 municipios que componen el país, sólo 131 tienen un alcalde que cobra entre los 60.000 y los 100.000 euros, mientras que únicamente dos superan esta cantidad.

Los dos alcaldes que más cobran en España son Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, con un salario anual de 100.000,04 euros, y José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, que está al borde del máximo: su salario es de 108.517,80 euros, sólo 11 céntimos por debajo del límite salarial para alcaldes de municipios de más de 500.000 habitantes.

Uno de los casos llamativos incluidos en los municipios de cuya información dispone ISPA es el de José María González Santos, más conocido como Kichi, alcalde de Cádiz desde 2015. Según los datos oficiales, el gaditano tiene un sueldo anual de 1.669,15 euros anuales; no obstante, según los datos publicados en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, Kichi ingresa 38.826,76 euros anuales en 14 pagas. Si bien es una cantidad superior a la que ofrece ISPA, su sueldo queda lejos del que perciben los alcaldes de muchas otras grandes ciudades. En el siguiente buscador puedes localizar el salario de cada uno de los alcaldes de más de 7.000 municipios, según la información recogida por el sistema ISPA:

De los 30 alcaldes que más cobran de España, 14 de ellos están concentrados en dos únicas comunidades autónomas: en País Vasco son nueve los regidores que tienen los salarios más altos —los de Bilbao, Vitoria, Donostia, Getxo, Portugalete, Basauri, Mungia, Erandio y Barakaldo—, mientras que en Madrid son cinco: además de Almeida, están los alcaldes de Pozuelo de Alarcón, Las Rozas, Móstoles y Alcobendas, todos ellos con salarios de 75.000 euros anuales o más. Cuatro municipios en Andalucía —Sevilla, Almería, Málaga y Roquetas de Mar— también están en este 'top 30', además de las tres capitales de provincia de la Comunidad Valenciana, dos de Cataluña —Barcelona y Terrassa—, otras dos de Castilla y León —Valladolid y Burgos— y otras dos de Canarias —Arona y San Cristóbal de la Laguna—. Zaragoza, Lorca y Talavera de la Reina completan la lista de las 30 localidades españolas cuyos alcaldes tienen un salario más alto.