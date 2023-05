Este 28 de mayo se celebran las elecciones autonómicas en la mayoría de las comunidades autónomas y las municipales en absolutamente todos los municipios de España. Los colegios electorales abrieron a las 9:00 horas y muchos españoles ya habrán acudido a las urnas para ejercer su derecho a voto, pero los más rezagados tendrán de plazo hasta las 20:00 horas para depositar su voto. Uno de los datos más representativos de cómo avanza la jornada son los avances de participación y a las 14:00 horas se celebra una rueda de prensa del secretario de Estado de Comunicación y la subsecretaria del Ministerio del Interior en la que comunican la participación registrada hasta esa hora.

Tal y como comunican desde el ministerio, los datos del primer avance de participación de las elecciones municipales registran a las 14:00 un 35,97% a nivel nacional. Este porcentaje supone un ligero incremento del 0,77% en comparación con la cifra registrada en 2019 a la misma hora, pero habrá que esperar a los próximos datos para contextualizar la participación global.

Históricamente, las elecciones municipales suelen contar con una participación más baja que en unas elecciones generales. Concretamente, el porcentaje de participación más alto registrado en la historia de las municipales en España tuvo lugar en 1995, con un 69,9%, bastante por debajo de la tasa de participación máxima en unas generales, que alcanzó el 80%. En las anteriores elecciones municipales de 2019 hubo una tasa de participación de 65,19% que supuso un ligero incremento en comparación con el 64,91% de los comicios de 2015 y se espera que siga la tendencia al alza en estas elecciones de 2023.

Por otro lado, cabe resaltar que el primer avance de datos de las elecciones municipales de 2019 era de un 35,20% de participación a las 14:00 para contextualizar los primeros datos aportados por el Ministerio del Interior. No obstante, hasta que cierren los colegios electorales, no se podrán conocer los datos de participación más ajustados y hasta que finalice el escrutado, no se podrán conocer los resultados de cada municipio y de las elecciones de los gobiernos autonómicos.