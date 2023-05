Para que los vecinos de Salmerón (Guadalajara) conociesen sus propuestas, Óscar Balcones buzoneó su programa electoral casa por casa. Al día siguiente, al abrir su buzón se encontró con la misma carta que había hecho legar él a sus vecinos con varias letras marcadas con rotulador verde. letras"

Esa carta, la misma que él había escrito, contenía un mensaje oculto. "Me pongo a juntar las letras y leo: 'Maricón de mierda, te voy a partir los dientes'", explica el candidato a laSexta.

Ser homosexual parece que para algunos vecinos es incompatible con poder ser alcalde. Cómo es lógico, sintió "mucha mucha impotencia". Y es que encima esta es una historia que se repite, pues hace cuatro años le ocurrió algo similar.

"Me tiraron huevos en la puerta de mi casa, me pusieron carteles de mi pueblo, en mi foto me pusieron 'maricón'", recuerda Balcones.

En los últimos cinco años, el 29% de las personas LGTBI han sufrido acoso, el 27,5% discriminación y casi un 9% (8,6%), agresiones físicas. Y un 20% de ellas declara que lo ha denunciado. Óscar fue uno de ellos, lo denunció ante la Guardia Civil.

Desde la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales señalan que "lo que estamos viendo es que cuando hay discursos de odio en las instituciones luego tiene consecuencias".

Se refieren a mensajes como el que dedicó un concejal de VOX en Paiporta, en Valencia, a otro concejal, una persona trans. "A mí lo que me importa es dónde se está destinando nuestro dinero [...] Y nadie nos ha preguntado si nos parece mejor destinarlo a una persona para que se hormone", dijo en una charla con simpatizantes.

Discursos arcaicos que quedan alejados de lo que es la realidad, como recuerda Óscar: "Hay presidentes del Gobierno, hay gente en el Senado y en todas partes que son homosexuales y que son grandes políticos", y personas con los mismos derechos. Personas como Óscar que es un vecino más de Salmerón y cuyo objetivo es conseguir lo mejor para su pueblo y sus vecinos.