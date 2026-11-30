Los detalles La localidad cordobesa de Adamuz ha vuelto a acudir a las urnas en una jornada electoral marcada por el recuerdo del terrible accidente ferroviario que tuvo lugar en este municipio.

En Adamuz, el Partido Popular (PP) ha vuelto a ser la fuerza más votada en las elecciones generales del 29 de noviembre, obteniendo 1.100 votos, lo que representa el 41,18% del total. El PSOE quedó en segundo lugar con 815 votos (30,51%), seguido por Vox con 388 votos (14,52%). La participación mostró una evolución desigual, con un descenso inicial a las 14:00 horas, pero un repunte significativo a las 18:00 horas, alcanzando el 66,95%. En las elecciones generales de 2023 en Córdoba, el PP y el PSOE obtuvieron dos diputados cada uno, mientras que Vox y Sumar lograron uno cada uno.

El Partido Popular ha vuelto a ser la fuerza más votada en Adamuz, que ha acudido a las urnas con la memoria puesta en una de las jornadas más trágicas de su historia reciente. La localidad cordobesa, marcada por el terrible accidente ferroviario que tuvo lugar en su término municipal, ha celebrado estas elecciones generales del 29 de noviembre en una jornada en la que el recuerdo de aquella tragedia ha acompañado a sus vecinos.

Los 'populares' han conseguido 1.100 votos, que representan el 41,18% del total. Por detrás se sitúa el PSOE, con 815 papeletas (30,51%) y seis puntos menos que en las anteriores elecciones, mientras que Vox ocupa la tercera posición, con 388 votos (14,52%), un aumento insuficiente.

El resultado vuelve a situar al PP al frente del escrutinio local, como ya ocurrió en las elecciones generales de julio de 2023. Entonces, los populares obtuvieron 1.011 votos, el 40,5% del total, frente a los 912 del PSOE, que representaron el 36,5%. Sumar y Vox quedaron por detrás, con el 11,7% y el 9,8% de los sufragios, respectivamente.

La participación ha dibujado una evolución desigual a lo largo de la jornada. A las 14:00 horas habían votado 1.448 personas, el 43,61% del censo. Era un descenso de 5,99 puntos respecto a los anteriores comicios generales, cuando a esa misma hora habían participado 1.652 vecinos, el 49,60%.

Un cambio de tendencia en el segundo avance

Sin embargo, el segundo avance, publicado a las 18:00 horas, reflejaba un cambio de tendencia. La participación alcanzaba entonces el 66,95%, con 2.223 votantes, frente al 56,93% registrado a esa misma hora en julio de 2023. Es decir, diez puntos más que en la anterior convocatoria electoral.

Adamuz forma parte de la provincia de Córdoba, donde en las elecciones generales de 2023 se repartieron seis diputados: dos para el PP, dos para el PSOE, uno para Vox y otro para Sumar. En el Senado, los populares consiguieron tres de los cuatro representantes en juego y los socialistas obtuvieron el restante.

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