El tono duro de la precampaña electoral, pero también la clave de humor de El Intermedio, han marcado la vuelta al plató de Pedro Sánchez siete años después de su última entrevista con El Gran Wyoming y Sandra Sabatés. El presidente del Gobierno se ha sometido a las preguntas de los presentadores en un momento clave para el futuro de la política nacional y a un mes de los comicios en los que se decidirá si Sánchez es reelegido o el PP de Núñez Feijóo consigue alzarse a La Moncloa.

Sánchez se ha enfrentado sin tapujos a sus polémicas palabras sobre Irene Montero el pasado lunes, y ha elogiado la gestión de la coalición en una coyuntura muy compleja por la pandemia y la guerra de Ucrania. El líder del PSOE también ha afeado a la oposición que haya tratado de "caricaturizarle" y "despersonalizarle" hablando de la necesidad de derogar el sanchismo "para no hablar de los resultados de aprobar determinadas leyes". Leyes, ha dicho, que no dudaría en volver a acordar con "cualquier formación política".

Niega "gobernar" con Bildu y asegura que volvería a llegar a acuerdos

El presidente del Gobierno se ha desligado de las acusaciones de la oposición por sus presuntos acuerdos con formaciones políticas como Bildu. Sánchez ha negado haber pactado con el partido abertzale y ha matizado: "Gobernar con un partido político significa firmar un acuerdo de Gobierno de investidura o legislatura. Es lo que tenía con Podemos y espero hacer con Sumar, no lo tengo con Bildu". En este sentido, ha afirmado quevolvería a llegar a acuerdos "con cualquier formación política"para impulsar políticas como las que se han llevado a cabo los últimos cuatro años.

Explica sus palabras sobre Irene Montero

El jefe del Ejecutivo también ha llamado a generar un "feminismo integrador" tras explicar por qué cuestionó la la labor de la ministra de Igualdad, Irene Montero, en una entrevista en Onda Cero. "No en el fondo de las políticas, pero sí en la forma, creo que Montero ha hecho que haya gente que se sienta incómoda. Tenemos que contar con todo el mundo en una causa que nos interpela a todos", ha aseverado tras matizar: "Yo me refería a distintos discursos demoscópicos que demuestran que hay algunas personas que se sienten incómodas con algunos discursos feministas, y abogué por un feminismo de mayorías".

Acusa al PP de "caricaturizarle" y llama a debatir

El presidente del Gobierno también ha aprovechado su paso por El Intermedio para cargar contra el discurso de los 'populares'. Sánchez ha acusado a la formación liderada por Núñez Feijóo de "caricaturizarle" diciendo que es "el diablo". Un discurso, ha dicho, que busca "hacer lo mismo que hicieron con Zapatero o Felipe González": "Yo no me lo tomo por lo personal, es una excusa. En realidad lo que quieren derogar no es el sanchismo, lo que quieren derogar es la España que es hoy y volver a la España de hace diez años". En este sentido, Sánchez ha asegurado que "la ultraderecha está más en romper consensos, como el de la violencia de género o el cambio climático", pero ha asegurado que más peligroso que Vox es el PP "que asume en primera persona los postulados de Vox".

Además, el presidente del Gobierno también se ha pronunciado sobre la propuesta de debates que ha respondido el PP esta misma tardeen una misiva. "Llevo tres semanas emplazando a Feijóo a que tengamos un debate. Yo he dicho sí a los cuatro 'cara a cara' y otros cuatro debates entre las cuatro formaciones que se presentan a escala nacional. Queremos debatir porque entendemos que la democracia es eso, no es una sucesión de monólogos. Queremos dejar atrás todo estos años de difamación y de 'derogar el sanchismo'. ¿Qué significa eso más allá de caricaturizarme y despersonalizarme?".

Defiende la política económica de su Gobierno

El presidente del Gobierno tambiénha elogiado las medidas económicas durante esta legislatura para una coyuntura, ha dicho, "muy difícil". Así, ha renegado de ese "España va bien" que acuñó Aznar, pero ha recalcado que, ante "circunstancias tan difíciles" como las que se han dado estos últimos cuatro años, España "crece más que la media europea".

"Desde que tengo el honor de ser presidente del Gobierno, hemos creado 1,4 millones de puestos de trabajo más que lo que había en 2018, hemos hecho una reforma laboral, hemos subido el SMI... ¿Hay muchos problemas que resolver? Sin duda alguna", ha indicado.

El Falcon y otras 'indiscretas' preguntas de El Gran Wyoming

Sánchez también ha asegurado que no le deja de sorprender que la derecha le critique por usar el Falcon cuando es un medio de transporte que han usado todos los presidentes desde el Ejecutivo de José María Aznar, que fue quien lo impulsó. No obstante, ha asegurado preferir que le critiquen por eso que "por la Gürtel o por la Operación Kitchen". Así, no ha dudado en invitar a El Gran Wyoming al avión presidencial.

La presencia del presidente del Gobierno en El Intermedio también ha dejado algunas que otras anécdotas. El Gran Wyoming no ha tenido pelos en la lengua para dirigirse al líder 'socialista': "Es usted más que una cara bonita, también es un cuerpo escultural, ¿cuál es su secreto, camina rápido como Rajoy o es más de tableta de chocolate como Aznar?", le ha preguntado el presentador, queha asegurado que a él "puede enseñársela". "Soy médico", ha acuñado.

Unas palabras que han provocado que el presidente recordara una anécdota que vivió cuando llegó a la Moncloajusto después de que triunfara la moción de censura a Mariano Rajoy. Afirma que, al llegar a la antesala de la "habitación que usan los presidentes con sus parejas", la familia del expresidente del PP ya se había llevado todas sus cosas, excepto una: "La plancha de caminar rápido". "Se caía de la cama y andaba encima de la plancha", bromea Sánchez.

Incluso, ha repasado algunos de los sobrenombres por los que se han referido a él durante su etapa como presidente del Gobierno. Destaca motes como 'Falconeti', 'Perro Sánchez', 'Su Sanchidad' o 'Bizcochito', yno duda en elegir su "favorito".