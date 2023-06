El Gran Wyoming repasa con Pedro Sánchezalgunos de los sobrenombres por los que se han referido a él durante su etapa como presidente del Gobierno y destaca motes como 'Falconeti', 'Perro Sánchez', 'Su Sanchidad' o 'Bizcochito'.

El candidato del PSOE a la reelección como jefe del Ejecutivo asegura que la derecha "siempre tiene esta historia de deshumanizar" contra él y explica que los Falcon son un medio de transporte aéreo que utilizan los presidentes del Gobierno y apunta que fueron comprados por José María Aznar: "No deja de sorprenderme que la derecha me critique por hacer lo mismo que han hecho todos los presidentes desde Aznar".

"Prefiero que me critiquen por eso a que me critiquen por la Gürtel o por la Operación Kitchen", afirma Sánchez, y revela al presentador de El Intermedio cuál prefiere entre todos ellos: "Me quedo con lo de 'Bizcochito'".