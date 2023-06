El PSOE ha respondido con dureza a la carta remitida por el PP en la que la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo aceptaba un debate 'cara a cara' en el marco de las elecciones generales del 23J, pero señalaba un supuesto conflicto en el Gobierno y establecía algunos límites para el mismo.

"Me vas a permitir que califique de excentricidad por las condiciones que en ella planteas, pero debo decirte que no me ha sorprendido que sigáis tratando de alargar este proceso para que no se celebren debates. Entiendo que las aptitudes de vuestro candidato deben preocuparos mucho para que os estéis tomando tantas molestias y coste reputacional para vuestro partido", expone en un escrito dirigido a Esteban González Pons el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

"Con toda sinceridad Esteban, te reitero que vuestra estrategia de dilación, o incluso de cancelación de los debates, hurta a los ciudadanos la posibilidad de acudir a las urnas con la máxima información posible para emitir su voto. No creo que un partido como el vuestro, que ha gobernado este país y aspira a volver a hacerlo, tenga que ofrecer una imagen huidiza y temerosa ante un contraste de ideas tan necesario", añaden.

Es la respuesta de los 'socialistas' a una misiva en la que los 'populares' ofrecían un 'cara a cara' entre Alberto Núñez Feijóo y "el integrante de la coalición de Gobierno que determinen el PSOE y la marca que hereda la representación en el Ejecutivo que acordaron en su momento los socialistas con Podemos. Entendemos que serán o Pedro Sánchez o Yolanda Díaz".

Desde la formación criticaban así que Sánchez e hubiera negado a los 'cara a cara' en las anteriores elecciones e insistían en que debería producirse "de forma estructurada, bajo criterios lógicos y pactados de confrontación y respondiendo al interés general y no al particular". Además, pedían al PSOE que acordara con sus socios de Gobierno quién sería la representación del Ejecutivo. "Para facilitar vuestra situación interna en el seno del Gobierno, quiero manifestarte que aceptaríamos la posibilidad de que el debate fuera con Sánchez y Díaz, a tres", acusaban.

En este sentido, Santos Cerdán, llamaba a los 'populares' a decidir cuanto antes en qué debates de los planteados por los grupos de comunicación quieren participar para así poder acordar las reglas básicas para que se celebren cuanto antes. "Por nuestra parte no encontrarás tampoco muchos obstáculos en este sentido", zanja.