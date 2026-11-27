Los detalles En este bloque, los principales candidatos a la Presidencia del Gobierno han debatido sobre cómo mejorar servicios como el transporte o la sanidad.

En el gran debate a cuatro para las elecciones del 29N, los principales candidatos a la Presidencia del Gobierno abordaron temas cruciales como la política social y los servicios públicos. Pedro Sánchez (PSOE), Alberto Núñez Feijóo (PP), Santiago Abascal (Vox) y Ada Colau (Frente Amplio) presentaron sus propuestas para mejorar servicios esenciales como el transporte y la sanidad, disponiendo de cinco minutos cada uno para exponer sus iniciativas. Moderado por María Casado y organizado por la Academia de Televisión, el debate también incluyó confrontaciones sobre vivienda, economía y fiscalidad, corrupción y regeneración democrática, y migración y política exterior.

La política social y los servicios públicos son temas que han abordado los principales candidatos a la Presidencia del Gobierno en el gran debate a cuatro para las elecciones del 29N.

Pedro Sánchez (PSOE), Alberto Núñez Feijóo (PP), Santiago Abascal (Vox) y Ada Colau (Frente Amplio) han dado a conocer en este bloque sus principales propuestas para mejorar servicios como el transporte o la sanidad. Cada uno ha contado con cinco minutos para defender sus iniciativas.

A lo largo del debate, organizado por la Academia de Televisión y moderado por María Casado, los cuatro también han confrontado sus ideas sobre vivienda, economía y fiscalidad, corrupción y regeneración democrática, y migración y política exterior.

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