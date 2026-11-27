Los detalles El SMI, la posible subida del salario medio o la viabilidad de las pensiones han sido los principales asuntos abordados en este bloque.

Este jueves, los principales candidatos a la Presidencia del Gobierno participaron en un debate a cuatro organizado por la Academia de Televisión, moderado por María Casado. Pedro Sánchez (PSOE), Alberto Núñez Feijóo (PP), Ada Colau (Frente Amplio) y Santiago Abascal (Vox) presentaron sus propuestas para la próxima legislatura. Uno de los bloques principales fue el de economía y fiscalidad, donde se discutieron temas como el salario mínimo, el salario medio y la viabilidad de las pensiones. Además, se abordaron temas como vivienda, políticas sociales, lucha contra la corrupción, regeneración democrática, migración y política exterior.

Los principales candidatos a la Presidencia del Gobierno se han enfrentado este jueves al gran debate a cuatro para las elecciones del 29N organizado por la Academia de Televisión y moderado por María Casado. Pedro Sánchez (PSOE), Alberto Núñez Feijóo (PP), Ada Colau (Frente Amplio) y Santiago Abascal (Vox), han defendido sus iniciativas para la próxima legislatura.

Uno de los bloques debatidos ha sido el de economía y fiscalidad, donde cuestiones como la subida del salario mínimo, la posible subida del salario medio o la viabilidad del sistema de pensiones han sido las principales protagonistas.

Como el resto de bloques, ha tenido una duración total de 20 minutos, por lo que cada candidato ha contado con cinco minutos para hacer sus propuestas si llegan a La Moncloa. El resto de bloques de los que se han hablado han sido vivienda; políticas sociales y servicios públicos; lucha contra la corrupción y regeneración democrática; y migración y política exterior.

*Vuelve a ver completo el debate a cuatro en atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido