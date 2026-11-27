¿Qué ha dicho? La candidata de Frente Amplio ha hecho de la vivienda el eje central de su minuto de oro y se compromete a "escuchar a toda esa ciudadanía movilizada": "Que las casas sean para vivir y no para especular".

Ada Colau, candidata de Frente Amplio a la presidencia del Gobierno, ha centrado su discurso en la problemática de la vivienda durante su minuto de oro en las elecciones del 29 de noviembre. Colau ha enfatizado la urgencia de cambiar la situación actual, calificándola de insostenible. Ha instado a los votantes a participar, destacando que su voto tiene un gran impacto. Reconoció las dificultades económicas y la ola reaccionaria global, comprometiéndose a escuchar a la ciudadanía movilizada que demanda un cambio. Colau subrayó su compromiso de que las viviendas sean para vivir, no para especular, y prometió que el mandato popular no será ignorado.

Ada Colau, candidata de Frente Amplio a la presidencia del Gobierno en las elecciones del 29 de noviembre, ha centrado su minuto de oro en la vivienda a la hora de llamar al voto el próximo domingo. "Es algo insostenible y hay que cambiarlo ya", ha afirmado.

"El domingo se deciden cosas importantes. Los votos de los ricachones y de los caseros van a ser pequeños, pero el tuyo va a ser uno como una casa", ha compartido en su minuto de oro.

Y es que la candidata de Frente Amplio ha hecho un llamamiento a la gente: "Cuántas veces nos han dicho que era imposible. Han sido muchísimas. Y entiendo, con toda honestidad, que es un momento de máxima preocupación. con una ola reaccionaria en todo el mundo y una economía difícil para las familias".

"Me comprometo personalmente a escuchar a toda esa ciudadanía movilizada. A esa gente que en las calles dice 'basta' y que quiere un cambio en las reglas de juego. Que las casas sean para vivir y no para especular", ha afirmado Colau.

Porque ha insistido en su compromiso: "Me comprometo a que ese mandato de las calles no se pueda ignorar y que entre con fuerza para cambiar las reglas de juego".

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