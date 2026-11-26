En una de las imágenes recuperadas se ve cómo llegaba el actual jefe del Ejecutivo, acompañado por José Luis Ábalos y Adriana Lastra, antes de saludar al resto de candidatos.

El debate a cuatro organizado por la Academia de la Televisión reúne a Pedro Sánchez, Ada Colau, Santiago Abascal y Alberto Núñez Feijóo antes de las elecciones del 29N. Ana Pastor ha recordado el debate del 23 de abril de 2019, donde participaron Sánchez, Pablo Casado, Albert Rivera y Pablo Iglesias. Pastor destaca que solo Sánchez permanece en la escena política actual, lo que considera un ejercicio de "arqueología". En 2019, Sánchez llegaba al debate tras una moción de censura, pero sin lograr aprobar los Presupuestos, lo que llevó a convocar elecciones. Las imágenes muestran a Sánchez acompañado de figuras como José Luis Ábalos y Adriana Lastra.

Los candidatos que participan en el debate a cuatro de este jueves, organizado por la Academia de la Televisión, vuelven a situarse frente a las cámaras en una cita decisiva antes de las elecciones del 29N. Pedro Sánchez, Ada Colau, Santiago Abascal y Alberto Núñez Feijóo se ven las caras. Un escenario que ya tiene historia y que Ana Pastor ha querido recordar recuperando imágenes inéditas del debate electoral celebrado el 23 de abril de 2019.

Aquel encuentro reunió por primera vez en un mismo cara a cara a Pedro Sánchez, Pablo Casado, Albert Rivera y Pablo Iglesias. Una fotografía política que, vista desde hoy, tiene mucho de arqueología, como ha señalado la periodista al repasar quiénes acompañaban entonces a los candidatos y cómo se prepararon para el debate.

"Digo que es arqueología porque solo queda Sánchez", ha apuntado Pastor mientras mostraba las imágenes de aquella jornada. En abril de 2019, el presidente del Gobierno acababa de ganar una moción de censura en 2018, pero no había conseguido sacar adelante los Presupuestos, por lo que terminó convocando elecciones.

En una de las imágenes recuperadas se ve cómo llegaba Sánchez, acompañado por José Luis Ábalos y Adriana Lastra, antes de saludar al resto de candidatos. Albert Rivera también aparecía junto a Fernando de Páramo, mientras que el entonces líder socialista acudía con Iván Redondo.

Pastor ha mostrado también otra instantánea en la que se observa a Sánchez esperando a que comenzara el debate junto a Redondo, una escena que, según ha destacado, era bastante habitual en el dirigente socialista. Al otro lado estaban Pablo Iglesias, que todavía no era vicepresidente del Gobierno, Albert Rivera y Pablo Casado.

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