El profesor compara la actuación de Pedro Sánchez con la de su anterior cara a cara con Feijóo y destaca la complicidad del presidente con la candidata de los comunes, frente a la desconexión que, a su juicio, mostraron sus rivales.

El profesor Miguel Sebastián ha analizado en Al Rojo Vivo el debate a cuatro celebrado entre Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau, y ha puesto el foco en el cambio de actitud del presidente del Gobierno respecto a su anterior enfrentamiento con el líder del PP. Sebastián ha valorado muy positivamente la intervención del socialista y ha destacado especialmente la complicidad que mostró con la candidata de los comunes durante el encuentro.

"Estuvo muy bien Pedro Sánchez ayer. Es verdad que la que estuvo mejor fue Ada Colau, pero hicieron un equipo", ha señalado el profesor, que ha recurrido a una metáfora futbolística para explicar cómo vio el desarrollo del debate. "Yo creo que lo que se vio es que ellos dos hacían un equipo, se pasaban el balón y jugaban, y los otros estaban absolutamente perdidos. No sabían por dónde venía el balón", ha explicado.

Sebastián también ha criticado el comportamiento de los candidatos de la derecha, a quienes ha reprochado su tono durante el enfrentamiento. "Además, estuvieron faltones y resultones los dos", ha afirmado. Su valoración final no ha dejado lugar a dudas sobre qué bloque considera que tuvo un mejor desempeño: "Yo creo que ayer ganó por goleada el equipo de la izquierda".

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