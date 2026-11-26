¿Qué ha dicho? El líder del PP ha exigido a Sánchez que mirase a cámara y repitiese que las primarias fueron sufragadas por los afiliados y que no había recibido donativos procedentes de su familia.

Durante el debate a cuatro, la financiación de las primarias de Pedro Sánchez generó un enfrentamiento entre el presidente del Gobierno y Alberto Núñez Feijóo. El líder del PP cuestionó quién pagó la campaña interna que permitió a Sánchez recuperar la Secretaría General del PSOE. Sánchez afirmó que fueron "los militantes" y que el proceso está avalado por el Tribunal de Cuentas. Además, acusó a Feijóo de que la sede del PP fue financiada con dinero B. Feijóo insistió en que Sánchez mirara a cámara y confirmara que no recibió donativos familiares, exigiendo claridad sobre las primarias.

La financiación de las primarias de Pedro Sánchez ha vuelto a protagonizar un enfrentamiento entre el presidente del Gobierno y Alberto Núñez Feijóo durante el debate a cuatro de este jueves. El líder del PP ha insistido en preguntar quién pagó la campaña interna que llevó a Sánchez a recuperar la Secretaría General del PSOE, a lo que el presidente ha respondido que fueron "los militantes" y que está avalado por el Tribunal de Cuentas. Además, ha aprovechado para devolverle el golpe con una acusación sobre la financiación de la sede de los 'populares'.

"Sigue sin responder quién le pagó las primarias, señor Sánchez", ha insistido Feijóo durante su intervención. El presidente del Gobierno ha contestado de forma directa: "Los militantes y está avalado por el Tribunal de Cuentas. Su sede está financiada con dinero B, señor Feijóo".

Lejos de dar por zanjada la cuestión, el líder del PP ha exigido a Sánchez que mirase a cámara y repitiese que las primarias fueron sufragadas por los afiliados y que no había recibido donativos procedentes de su familia: "Dígaselo a la cámara, que las primarias se las pagaron los militantes y que usted no ha recibido donativos provenientes de su familia".

"No se ponga usted aquí a bailar o a escribir una carta de amor. Explique sus primarias, explique la trama y deje de tapar la corrupción que desborda", ha concluido Feijóo.

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