Los detalles En el segundo bloque del debate a cuatro, los líderes del PSOE y de Frente Amplio han avisado de los "112.000 millones de recorte en gasto público" y de lo que ha pasado en Argentina: "Están en recesión técnica".

El debate sobre economía y fiscalidad ha sido un tema central en la discusión política de cara a las elecciones del 29 de noviembre. Ada Colau criticó a Santiago Abascal por el recorte de 112.000 millones en gasto público propuesto por Figaredo, comparándolo con la situación de Argentina bajo Milei, lo que ha llevado a una recesión técnica. Colau destacó la necesidad de abordar la especulación en vivienda y la creciente desigualdad, sugiriendo aumentar impuestos a los ricos. Pedro Sánchez también advirtió sobre las políticas de Abascal, mientras que Feijóo propuso recortar en asesores y cargos altos para enfrentar la indignación ciudadana por la situación económica.

La economía y la fiscalidad ha sido el segundo bloque del debate a cuatro de cara a las elecciones del 29 de noviembre. En este sentido, Ada Colau ha mandado un mensaje a Santiago Abascal por el "recorte de 112.000 millones en gasto público de Figaredo" y por lo que ha sucedido en Argentina: "Entran en recesión técnica".

"Esperaba escucharle hablar en este bloque de Figaredo hablando de recortar 112.000 millones de euros en gasto público. Once veces más que Rajoy y similiar a lo de Milei, su gran referente, justo con Argentina entrando en recesión técnica. Ha hundido la economía. Cierre de empresas, caída del consumo, de salarios... es la receta de Vox. Este recorte significaría desmantelar los servicios públicos y pensiones de este país", ha avisado.

En cuanto a la diferencia entre la macroeconomía y a la economía de la ciudadanía, ha apuntado a dos factores: "Hay que atajar de raíz el problema de la vivienda, cortando la especulación con medidas contundentes. Y la desigualdad. Nosotros somos claros en la medida, que es subir los impuestos a los ricos. Es una vergüenza cómo ha aumentado la desigualdad, que un 1% acumule el 26% de la riqueza con 33 milmillonarios mientras gente elige qué comer porque no llega a fin de mes".

Por su parte, Pedro Sánchez ha continuado con el aviso a las políticas de Abascal: "Propone un recorte con la motosierra de 112.000 millones de euros. Dicen que es moderado, pero es lo que se gasta el Estado en las pensiones o todo el sistema sanitario público. Es la recesión económica en Argentina con Milei, el amigo de Abascal. Es una pregunta que hay que responder, si una economía que avance o una que involucione de la mano del de la tijera o el de la motosierra".

Feijóo, en respuesta, ha afirmado que él va a recortar en "asesores, altos cargos e indecencia y corrupción": "La gente ha de estar indignada. ¿Usted se da cuenta de que la gente cuando abre la nevera no ve a Sánchez ni a Colau sino que no llega a fin de mes?"

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