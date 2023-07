Más de 37 millones de personas están llamadas ante las urnas este domingo, día de elecciones generales. Y entre ellos, un ciudadano de nombre Felipe Juan Pablo Alfonso de Todos los Santos de Borbón y Grecia, actual rey de España. El rey Felipe VI nunca ha participado en un proceso electoral, aunque podría hacerlo si quisiera.

La Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, delRégimen Electoral General (LOREG) recoge en su artículo tercero qué ciudadanos carecen de derecho de sufragio, es decir, qué personas no pueden ir a votar. En este sentido, señala un caso: "Los condenados por sentencia judicial firme a la pena principal o accesoria de privación del derecho de sufragio durante el tiempo de su cumplimiento".

Cabe señalar que en el texto original se indicaban dos casos más, que en 2008 fueron suprimidos. Estos eran "los declarados incapaces en virtud de sentencia judicial firme" y los "internados en un hospital psiquiátrico con autorización judicial, durante el período que dure su internamiento siempre que en la autorización el juez declare expresamente la incapacidad para el ejercicio del derecho de sufragio". ¿Quién puede votar entonces? También lo recoge la citada ley, pero en el artículo 2, donde se prevé que el derecho de sufragio corresponde a "los españoles mayores de edad que no estén comprendidos en ninguno de los supuestos previstos" en el artículo tercero, anteriormente mencionado.

¿El rey vota en las elecciones generales?

A pesar de que la LOREG no prohíbe al rey votar, pues no lo recoge dentro de los casos del artículo 3, Felipe VI no vota en elecciones. Ni en las generales ni en las municipales y autonómicas. ¿Por qué? A pesar de que el voto secreto, el mero hecho de depositar un voto en las urnas implica un posicionamiento político a favor de una formación, en caso de votar decantándose por una formación o nombres, o en contra de las formaciones que se presenta, en caso de que votase en blanco.

En ambas situaciones se menoscabaría la neutralidad política de la Jefatura del Estado y de la familia real, un valor considerado estimable, explica en declaraciones a RTVE el profesor de Derecho Constitucional de la UNED, Héctor Álvarez García.

Las veces que los reyes han ido a las urnas

Pero esto no quita que algunos de los monarcas que ha tenido España hayan acudido a las urnas en varias ocasiones. De hecho, los padres del actual rey acudieron a las urnas cuatro veces. La última vez fue el 20 de febrero de 2005, cuando se pronunciaron sobre la Constitución Europea en el centro público Monte del Pardo. Con anécdota incluida: el rey se olvidó de mostrar su DNI a la mesa y la reina se dejó la papeleta en casa, según recoge 'El Mundo'.

Las otras veces que acudieron a votar fueron en el referéndum de la reforma política, celebrado en 1976; en el referéndum sobre la Constitución, el 6 de diciembre de 1978, y la tercera en el de permanencia de España en la OTAN, el 12 de marzo de 1986. Felipe también participó en la consulta de 2005 sobre el Tratado para la Constitución Europea y en el referéndum del 86. En este último lo hizo por correo ya que se encontraba en la Academia General Militar de Zaragoza, según recoge 'El Nacional'.

Sin embargo, ninguno de ellos ha votado en unas elecciones partidistas. El motivo de esa decisión lo expuso el emérito en las primeras elecciones municipales. "El rey don Juan Carlos no acudió ayer a las urnas para votar en las elecciones municipales. Tampoco lo hizo la reina doña Sofía. Las razones son las mismas: dado que se presentan candidaturas con opciones políticas concretas, el jefe de Estado no ha estimado oportuno emitir su voto para que quede clara su postura de permanecer al margen y ser el rey de todos los españoles", según recogió el 'Heraldo de Aragón' el 4 de abril de 1979.

Así pues, cuando Letizia entró a formar parte de la familia real dejó de votar en las elecciones. De hecho, alguna vez le ha pillado fuera de España. Ese fue el caso del 28A, la primera de las dos elecciones generales que se celebraron en 2019, cuando se encontraba en Mozambique, adonde acudió para conocer la cooperación española y la ayuda a las víctimas del huracán Idai.