España se juega mucho este domingo en las urnas. De ellas, a expensas de lospotenciales pactosque puedan surgir del escenario postelectoral, saldrá el Gobierno de los próximos cuatro años. Unas elecciones generales que, por primera vez, se celebran en julio, circunstancia que ha arrojado ciertas dudas sobre la participación, al producirse en pleno verano. En cualquier caso, conviene recordar cuál es el horario para votar este 23J, si aún no lo has hecho por correo.

¿Hasta qué hora abren los colegios electorales? La votación ha comenzado a las 09:00 horas de este domingo, aunque los locales se abren antes para constituir las mesas electoralesy que estas puedan verificar que no hay problemas con el material electoral y acreditar a los interventores y apoderados.

En este sentido, la Ley del Régimen Electoral General (LOREG) prevé que, una vez constituida el acta de constitución de la mesa, la votación comience a las 09:00 horas. "El presidente anunciará su inicio con las palabras: 'Empieza la votación'", precisa la norma.

¿A qué hora cierran los colegios? La votación termina, en principio, a las 20:00 horas, cuando la presidencia de la mesa anuncia el final de la misma. Sin embargo, si quedan personas que aún no hayan votado en el local electoral o en su acceso, la mesa debe permitirles votar.

Así, la legislación electoral contempla que la votación se desarrolle de forma ininterrumpida entre las 09:00 y las 20:00 horas y que "solo por causas de fuerza mayor podrá no iniciarse o suspenderse, una vez iniciado, el acto de la votación". En caso de suspensión de la votación, no se tienen en cuenta los votos emitidos en la mesa, ni se procede a su escrutinio.

No obstante, la ley también señala que la presidencia de la mesa electoral deberá interrumpir la votación "cuando advierta la ausencia de papeletas de alguna candidatura y no pueda suplirla mediante papeletas suministradas por los apoderados o interventores" de la misma. En ese caso, debe avisar a la Junta de Zona para que las provea y la interrupción no puede durar más de una hora. Además, esta se prorrogará tanto tiempo como haya estado interrumpida.

Recuerda que para emitir tu voto debes identificarte con el DNI, pasaporte o carnet de conducir y que, aunque trabajes este domingo, tienesderecho a ausentartepara ejercer tu derecho al voto.