El PSOE propone que la Academia de Televisión organice los debates electorales ante los vetos cruzados

Los detalles Para los socialistas, que quieren un debate en RTVE mientras el PP se niega,"esta fórmula garantiza una señal neutral y abierta para que todos los medios de comunicación que lo deseen puedan emitir libremente".

El PSOE ha planteado la posibilidad de realizar un debate cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, además de un debate a cuatro organizado por la Academia de Televisión. El partido reafirma su compromiso con el debate democrático y la necesidad de que los ciudadanos comparen proyectos políticos de cara a las elecciones generales. Insiste en que uno de los debates debe ser en el ámbito público, organizado por RTVE, mientras que el segundo podría ser gestionado por un grupo de comunicación privado. Critican que Feijóo vete a RTVE y proponen que, si el PP mantiene su veto, la Academia de Televisión organice ambos debates, asegurando una señal neutral y abierta para todos los medios.

El PSOE abre la puerta a que haya un debate cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo y otro a cuatro organizado por la Academia de Televisión. En un comunicado, el partido ha señalado que "reitera su compromiso firme con el debate democrático y con el derecho de la ciudadanía a contrastar los proyectos políticos de cara a las próximas elecciones generales".

Así, con el "objetivo de garantizar la celebración de estos encuentros", el PSOE manifiesta su "defensa de un reparto equilibrado entre el servicio público y los operadores privados". "El Partido Socialista se mantiene firme en su convicción de que los debates electorales deben repartirse de manera equilibrada y plural", añade.

En este sentido, consideran "indispensable que uno de los encuentros se realice en el ámbito público y sea organizado por Radio Televisión Española (RTVE), mientras que un segundo debate pueda ser organizado por uno de los grandes grupos de comunicación privados", ya que, defienden, "debatir sin exclusividades y sin excluir a ninguna televisión, especialmente a la pública, sigue siendo un principio irrenunciable".

De esta forma, ponen de manifiesto su "disposición total a debatir en RTVE" en un debate a cuatro o en un cara a cara. En coherencia con esta postura, subrayan, exigen al PP "que acepte uno de los dos encuentros entre los dos candidatos a la presidencia propuestos por RTVE: el cara a cara o el debate entre las cuatro principales formaciones políticas".

"Feijóo insiste en vetar a la televisión pública"

En este punto, los socialistas recuerdan que "es en las televisiones públicas autonómicas donde sistemáticamente elige el Partido Popular asistir a los debates electorales". "Moreno Bonilla debate en Canal Sur y Díaz Ayuso en Telemadrid. Todos los dirigentes del PP respetan la institucionalidad de debatir en la televisión pública, menos Núñez Feijóo que insiste en vetar a la radiotelevisión pública de España", critican.

Con todo, lanzan una "propuesta alternativa ante el veto del Partido Popular: la Academia de Televisión". "Si el Partido Popular mantiene su veto a Radio Televisión Española y se niega a que la radiotelevisión pública organice uno de los dos debates electorales planteados entre los candidatos a la Presidencia, el PSOE propone formalmente a todas las formaciones políticas y a todos los grupos de comunicación que sea la Academia de Televisión la entidad encargada de organizar ambos encuentros -tanto el cara a cara como el debate a cuatro-, tal y como se ha llevado a cabo con éxito en anteriores ocasiones".

Esta fórmula, defienden desde el PSOE, "garantiza una señal neutral y abierta para que todos los medios de comunicación que lo deseen puedan emitir libremente".

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