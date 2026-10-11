El PSOE pide "celeridad" al Supremo con la 'ley de nietos' y habla de "censo alterado": 400.000 españoles, pendientes para votar el 29N

Los detalles Con el PP y Vox hablando de "interés electoral" y de una "instrucción ilegal", Sánchez lanza una cuestión a la Justicia: "¿Qué significa esto, que los nietos de los exiliados del franquismo no van a poder votar y que los nietos del régimen franquista sí?"

El Gobierno califica de "censo alterado" la situación electoral si el Tribunal Supremo mantiene la suspensión del voto a los beneficiados por la 'ley de nietos'. Actualmente, 400.000 personas están en incertidumbre sobre su derecho a votar. El Gobierno urge al Supremo a decidir con rapidez, mientras Sánchez cuestiona si los nietos de exiliados franquistas quedarán sin voto frente a los del régimen. El Supremo mantiene la suspensión cautelar, y PP y Vox argumentan que la instrucción es ilegal y electoralmente interesada. Si se levanta la suspensión, los afectados podrán votar el 29N; de lo contrario, solo los descendientes de exiliados podrán hacerlo.

"Un censo alterado". Así define el Gobierno la situación con la que se acudirá a las elecciones en caso de que el Tribunal Supremo mantenga la suspensión del voto de los beneficiados por la 'ley de nietos'. En estos momentos, hay 400.000 personas que no saben si podrán o si no podrán votar para unos comicios sobre los que la Justicia deberá decidir en breve.

Y es que son muchos los españoles nacionalizados gracias a esa ley que están pendientes de lo que pase, mientras el Gobierno pide celeridad al Supremo y que les permita votar.

"¿Qué significa esto, que los nietos de los exiliados del franquismo no van a poder votar y que los nietos del régimen franquista sí?", ha cuestionado Sánchez.

De momento, el Supremo mantiene la suspensión cautelar pero en breve tendrá que decidir si la levanta o si no. En el PP y en Vox, mientras, mantienen la esperanza. "Esa instrucción es ilegal. Estamos convencidos de que hay interés electoral", ha afirmado Feijóo.

Abascal, lo mismo: "Lo que han intentado claramente es alterar el censo electoral en España. Creo que hemos llegado a tiempo al recurrir y al poner esto en manos de la Justicia".

Y es que es uno de los grandes bulos que se está dando en lo poco que se lleva de precampaña es que los votos de los nacionalizados beneficiarían al PSOE, algo que es imposible de saber. "Dicen que van a hacer un pucherazo, sin pruebas. Es totalmente delirante", cuenta Bolaños.

Si se levanta la suspensión, esas 400.000 personas beneficiadas por la ley de nietos podrán votar el 29N; si deciden mantenerla, solo lo podrán hacer los que hayan acreditado ser descendientes de españoles exiliados.

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