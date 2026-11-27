¿Quién ganó el debate a cuatro entre Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau? Esa ha sido la pregunta que Antonio García Ferreras ha trasladado al politólogo Luis Orriols en Al Rojo Vivo tras el enfrentamiento entre los cuatro candidatos. Su respuesta ha sido clara: aunque considera que todos cumplieron con su papel, hubo una figura que destacó por encima del resto. "Es difícil. Yo creo que todo el mundo cumplió, cumplió su papel. Brilló más Colau, ganó Colau", ha sentenciado.

Sin embargo, Orriols ha ido más allá de señalar a la ganadora del encuentro y ha puesto el foco en el futuro electoral del espacio a la izquierda del PSOE. El politólogo ha advertido de que la estrategia de actuar en tándem con los socialistas puede acabar perjudicando a sus socios. "Si miramos los datos desde 2016 hasta la actualidad, el espacio de la izquierda se ha mantenido relativamente estable, pero desde que la izquierda, el Partido Socialista, ha ido en tándem con el Partido Socialista, lo único que ha hecho ha sido ir perdiendo fuelle, fuelle y fuelle. Es decir, el Partido Socialista ha ido absorbiendo su energía", ha explicado. En este sentido, considera que la imagen de unidad que se proyectó durante el debate quizá no sea tan beneficiosa a largo plazo: "Un espacio tan dócil al Partido Socialista no le ha ayudado a que tuvieran un perfil propio".

Pedro Sánchez: "Regresó e hizo lo que se esperaba de él"

Sobre el presidente del Gobierno, Orriols ha considerado que recuperó el perfil que necesitaba mostrar en un debate de estas características. "Regresó Pedro Sánchez. Ayer Pedro Sánchez creo que hizo lo que se esperaba que hiciera, que era ser proactivo, intentar esconder más la gestión pasada de los últimos tres años, que ha sido menos efectiva que la anterior legislatura, y ser mucho más propositivo a futuro", ha analizado. A su juicio, el líder socialista centró buena parte de su intervención en presentar su proyecto como alternativa a lo que representan sus adversarios políticos.

Santiago Abascal: un mensaje sencillo y pegado al terreno

El politólogo también ha destacado la estrategia del líder de Vox, al que ha atribuido el mensaje más directo del debate. "Yo creo que fue el que tuvo un mensaje más claro, sencillo, transversal y pegado al terreno", ha señalado. Orriols ha explicado que Abascal supo conectar con el malestar económico y la sensación de pérdida de estatus socioeconómico que perciben determinados sectores de la sociedad. Sin embargo, ha advertido de que su discurso dirige ese descontento hacia la población inmigrante. "Cuando hay una caída del estatus socioeconómico, lo primero que hace la gente es mirar hacia abajo. Y eso es lo que pasa cuando ya estás abajo: cuando has caído del todo, ya puedes empezar a mirar hacia arriba", ha reflexionado. En su análisis, ha concluido que la estrategia de Vox consiste en identificar un culpable de ese malestar: "Captas el malestar y buscas un culpable. Y ese culpable, obviamente, no es el sistema, no son las relaciones económicas que hay arriba, sino unos inmigrantes que compiten por los recursos".

Feijóo y el desliz que marcó el posdebate

Por último, Orriols ha analizado la intervención de Alberto Núñez Feijóo, a quien ha reprochado haber repetido la estrategia en el debate cara a cara. "Ayer hizo exactamente lo mismo, repitió el guion y no le salió tan bien porque lo conocía y ya sus adversarios lo conocían", ha apuntado. Pero, para el politólogo, el momento más significativo llegó con el comentario dirigido a Ada Colau, a la que se refirió como "calladita". Orriols ha considerado que, aunque Feijóo no buscara silenciarla, ese episodio terminó condicionando la conversación posterior al debate. "En ese momento claramente monopolizó el posdebate activando una cosa que no interesa al espacio de la derecha, que es el feminismo", ha explicado.

El politólogo ha contrapuesto esta situación con la estrategia de Vox, que, según su análisis, intentó mantener el foco en la inmigración y evitar otros asuntos relacionados con la batalla cultural. "No quiero entrar en otra cuestión porque inmigración divide a la izquierda, pero feminismo puede dividir a la derecha", ha señalado. Por ello, considera que el comentario de Feijóo terminó abriendo un frente que no beneficiaba a su bloque político: "Sin querer, Feijóo insertó ahí el tema del feminismo y estuvimos en el posdebate hablando mucho de esto. Fue un desliz que no le está ayudando al partido, a la derecha ni al Partido Popular".

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