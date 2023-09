Óscar Puente, expresidente de Valladolid y diputado socialista ha vuelto a ser el elegido para dar la réplica a Feijóo, el último día del debate de la investidura, el día de la segunda y definitiva votación para investir como presidente al líder del PP como presidente del Gobierno.

Puente le ha replicado a Feijóo que "ha tenido un mes largo para mantener el foco de la política nacional y lo ha malgastado". Sin embargo, "se muestra usted satisfecho, el que no se consuela es porque no quiere", le ha dicho. Y es que para conseguirlo, para conseguir ser investido, "no ha reparado usted ni en gastos ni en desgastes", ha afirmado.

Así y durante gran parte de los 5 minutos que duraba su intervención, Puente los ha dedicado a criticar a Feijóo y al PP el haber sido "desleal con la máxima institución que es la corona" ya que a través de ella "nos ha convocarnos a este simulacro de investidura al que algunos no nos íbamos a prestar".

Es por ello que Puente ha señalado directamente que su respeto por las instituciones es nula y lo es por dos motivos: "por usar a la corona para coronarse usted como líder de su partido, y por usar al Parlamento no para intentar ser investido sino para reforzarse ante los suyos".

Igualmente, ha criticado Puente del PP que hayan exigido al presidente del Gobierno en funciones, "que participase de la farsa para que usted (Feijóo) tuviese su bautismo completo como líder... Para que alcanzase su objetivo personal que nada tiene que ver con la finalidad de las instituciones están previstas que o es otra que investirse como presidente para que pueda formar Gobierno".

"No hay símbolo de nuestra democracia que ustedes no hayan manoseado y es que un un hombre de estado no pisotea los símbolos. Para fortalecer su liderazgo interno, la próxima vez convoque unas un Congreso de su partido o unas primarias y que los militantes puedan elegir entre usted, el señor Moreno Bonilla o la Señora Ayuso... Atrévase. Los verdaderos líderes se forjan en las ocasiones en las que no juegan con ventaja o con las cartas marcadas. Y aprenda algo del señor Sánchez de una vez por todas", ha asegurado.

Por último, el diputado socialista ha dedicado el resto de su intervención a recordar todos los avances socialistas que se habían producido a lo largo de los últimos años, asegurando que "el PSOE seguirá trabajando por solucionar los problemas de este país", tratando que se hable de "concordia, de dialogo, de convivencia, de paz y libertad" Y hablaremos también ha dicho, "de progreso, de igualdad, de lucha contra el cambio climático, de refuerzo de nuestra cultura. Esa es nuestra agenda", ha finalizado Puente, no sin antes lanzar una pregunta importante: "Preguntese, señor Feijóo, por qué su partido no sale en la foto de ninguno de los avances que hemos conquistado. Salir, sale, pero tratando de impedirlos. Van a seguir ustedes así?".