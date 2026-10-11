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Así van las últimas encuestas electorales publicadas de cara al 29N

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Por decisión propia

Mertxe Aizpurua no repetirá como candidata de EH Bildu al Congreso en las elecciones del 29N

Los detalles La actual portavoz de la formación considera que ha finalizado una etapa y prevé jubilarse próximamente.

La diputada de EH Bildu Mertxe Aizpurua asiste a una sesión plenaria celebrada en el Congreso de los Diputados, en Madrid La diputada de EH Bildu Mertxe Aizpurua asiste a una sesión plenaria celebrada en el Congreso de los Diputados, en MadridEFE (Archivo)
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La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, no repetirá como candidata en las elecciones del 29 de noviembre por decisión propia, según han confirmado fuentes de la formación soberanista a EFE.

Aizpurua, quien cumplió 66 años el pasado mes de enero, considera que ha finalizado una etapa y prevé jubilarse próximamente después de tres legislaturas en las que ha sido la cara visible de EH Bildu en la Cámara Baja.

La formación abertzale, que lidera Arnaldo Otegi, anunciará el 16 de octubre las candidaturas que propone al Congreso y al Senado para las elecciones generales del 29 de noviembre, que serán votadas por los militantes el 17 y 18 y proclamadas el 19. Este es el calendario de designación de los candidatos a las Cortes Generales que EH Bildu ha diseñado para Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra.

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