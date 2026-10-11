Mertxe Aizpurua no repetirá como candidata de EH Bildu al Congreso en las elecciones del 29N

La diputada de EH Bildu Mertxe Aizpurua asiste a una sesión plenaria celebrada en el Congreso de los Diputados, en Madrid

Los detalles La actual portavoz de la formación considera que ha finalizado una etapa y prevé jubilarse próximamente.

Mertxe Aizpurua, portavoz de EH Bildu en el Congreso, ha decidido no presentarse como candidata en las elecciones del 29 de noviembre, según ha confirmado la formación soberanista. Aizpurua, de 66 años, considera que ha concluido una etapa y planea jubilarse tras tres legislaturas como representante de EH Bildu en la Cámara Baja. La formación, liderada por Arnaldo Otegi, anunciará el 16 de octubre sus candidaturas al Congreso y al Senado, que serán votadas por los militantes el 17 y 18, y proclamadas el 19. Este proceso se desarrollará en Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra.

La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, no repetirá como candidata en las elecciones del 29 de noviembre por decisión propia, según han confirmado fuentes de la formación soberanista a EFE.

Aizpurua, quien cumplió 66 años el pasado mes de enero, considera que ha finalizado una etapa y prevé jubilarse próximamente después de tres legislaturas en las que ha sido la cara visible de EH Bildu en la Cámara Baja.

La formación abertzale, que lidera Arnaldo Otegi, anunciará el 16 de octubre las candidaturas que propone al Congreso y al Senado para las elecciones generales del 29 de noviembre, que serán votadas por los militantes el 17 y 18 y proclamadas el 19. Este es el calendario de designación de los candidatos a las Cortes Generales que EH Bildu ha diseñado para Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra.

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