De izquierda a derecha, el orden de los atriles será: Santiago Abascal, Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo y Ada Colau.

En el debate a cuatro organizado por la Academia de la Televisión, los candidatos políticos ya se han saludado antes del inicio del encuentro. Según las imágenes de laSexta, los representantes accedieron al plató en bloques: Pedro Sánchez, del PSOE, junto a Ada Colau de Frente Amplio, por la izquierda; y Alberto Núñez Feijóo, del PP, con Santiago Abascal de Vox, por la derecha. No obstante, el orden de los atriles será distinto: de izquierda a derecha estarán situados Santiago Abascal, Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo y Ada Colau. Puedes ver el debate completo en atresplayer.

Los candidatos que participan en el debate a cuatro de este jueves, organizado por la Academia de la Televisión, ya se han saludado antes del inicio del encuentro. Las primeras imágenes, recogidas por laSexta, muestran cómo han accedido al plató y cómo se han situado para este primer encuentro entre los cuatro representantes políticos.

Los candidatos han decidido entrar por bloques: por la izquierda, el socialista Pedro Sánchez junto a la de Frente Amplio, Ada Colau; por la derecha, el popular Alberto Núñez Feijóo acompañado del candidato de Vox, Santiago Abascal.

laSexta logra las primeras imágenes de los candidatos minutos antes del gran debate a cuatro

Antes de entrar, los candidatos han intercambiado algunas palabras. Sánchez se ha juntado con Colau, mientras que Feijóo se ha referido a Abascal, tal y como se puede ver en las imágenes de laSexta.

Sin embargo, el orden de los atriles será diferente. De izquierda a derecha, los candidatos estarán situados así: Abascal, Sánchez, Núñez Feijóo y Colau.

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