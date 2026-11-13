Iñaki López critica los "ataques brutales" del PP a "la dignidad de Begoña Gómez" en el arranque de la campaña: "Habrán dejado a sus hijas para la última semana"

Los detalles El PP de Madrid ha publicado varios mensajes en la red social X en las que se ven imágenes creadas con IA presentando a Begoña Gómez como la protagonista de una sórdida película para adultos.

Este jueves, Begoña Gómez participó en Sevilla en el inicio de la campaña electoral del PSOE para las generales del 29 de noviembre, destacando su autonomía y agradeciendo el apoyo de la militancia socialista. En respuesta, el PP de Madrid lanzó mensajes en la red social X con imágenes generadas por IA que presentan a Gómez en situaciones inapropiadas, lo que ha generado críticas. Iñaki López lamenta que el PP se centre en atacar la dignidad de la esposa del candidato socialista, calificando la campaña de visceral y carente de contenido. Critica la estrategia de la derecha, que considera incompatible con la imagen moderada que Feijóo intenta proyectar.

Este jueves, Begoña Gómez participó en Sevilla en el acto que marcaba el arranque de la campaña electoral del PSOE de cara a las generales del próximo 29 de noviembre. En su discurso, la esposa de Pedro Sánchez reivindicó su autonomía y agradeció a la militancia socialista por su apoyo.

Ante esta situación, el PP de Madrid ha publicado varios mensajes en la red social X en las que se ven imágenes creadas con IA presentando a Begoña Gómez como la protagonista de una película para adultos. En otro, se ve una sauna con logos del PSOE.

Iñaki López asegura que "el PP prefiere insistir en atacar la dignidad de la madre y de la mujer del candidato socialista" como aspecto central de la campaña. "Supongo que habrán dejado a las hijas para la última semana de campaña", añade, lamentando que se trata de una campaña con "mucha víscera y poco programa".

"La derecha recurre de una manera compulsiva a la puñalada bajuna, algo que casa mal con la imagen de gestor moderado que llegó de Galicia para acabar con los insultos que pretende colocar Feijóo", lamenta Iñaki López, que concluye asegurando que "ya no puede ser excusa Óscar Puente".

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