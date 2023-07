Contar las horas de trabajo que quedan para empezar las vacaciones, mientras a la vez se espera con impaciencia que llegue a casa el voto para dejar los deberes electorales hechos. Estas anómalas elecciones generales ponen a prueba nuestra gestión del tiempo y aquí prometemos que vamos a resolver todas las dudas posibles para poder ejercer el derecho al voto por correo. La información no es moco de pavo, porque los sindicatos estiman que se han superado los 2,4 millones de solicitudes de voto por correo, y que se pueden llegar a los 3 millones, lo que supondría el 8% del electorado que puede votar el próximo 23 de julio.

¿Cuándo llega la documentación para votar?

Es el punto más importante y el que más inquieta, si llegará el voto a tiempo antes de que nos vayamos de vacaciones. El Censo Electoral tiene la obligación de expedir el voto y enviarlo a Correos, como mucho, el próximo domingo día 16 de julio, pero la oficina puede hacérnoslo llegar después. Es decir que Correos tiene que darnos el voto en mano con fecha límite el 20 de julio, que es también el último día permitido para poder acudir a votar por correo. José Luis Alonso, director adjunto de operaciones de Correos, se compromete a "que todos los ciudadanos que hayan solicitado su voto por correo van a recibir su documentación en plazo". Recuerda Correos que la fecha límite para solicitar el voto es este jueves 13 de julio.

Me voy ya de vacaciones, ¿cómo puedo votar?

Por primera vez la Junta Electoral Central ha habilitado la reexpedición del voto. Es decir, que si no nos ha llegado, y nos vamos ya de vacaciones, podemos acudir a Correos para cambiar la dirección de recepción de la documentación y poner, por ejemplo, la dirección de allí donde nos vamos a alojar. La documentación tiene que estar aprobada previamente por el Censo Electoral. En la oficina de Correos tendremos que facilitar el número de registro que aparece en esa web. Para este trámite no hay una fecha límite, pero fuentes de Correos aconsejan que se pida el cambio de dirección lo antes posible para poder garantizar que llegue antes del jueves 20 de julio de la semana próxima.

No me ha llegado el voto en plazo, ¿qué hago?

Si el Censo Electoral no ha expedido nuestro voto antes de este domingo 16 de julio, o Correos no nos lo ha entregado como mucho el siguiente jueves 20 de julio, podemos reclamar. Juan Tenorio, abogado de Legalitas cuenta que las opciones son dos, "primero solicitar a la Junta Electoral correspondiente que nos remita la documentación y que nos permita votar fuera de plazo por una cuestión de fuerza mayor. Pero si esta vía no funciona, existe otra que sería "iniciar un procedimiento de salvaguarda de los derechos fundamentales ante los juzgados de lo contencioso-administrativo". Y a partir de este procedimiento, solicitar que nos dejen votar o que se impugne el resultado de nuestra mesa electoral.

Si pido el voto por correo, no puedo votar presencial

Ninguna sentencia judicial ni precedente de la Junta Electoral avala que se pueda votar el día de las elecciones en el colegio electoral si se ha pedido con anterioridad el voto por correo. Nadie puede acudir a la mesa electoral si solicitó el voto por correo en plazo. Negro sobre blanco.

Un voto más seguro gracias al DNI

Por primera vez también será obligatorio presentar el DNI para depositar el voto en Correos. Es algo totalmente nuevo, que además imposibilita que otra persona deposite el voto en nuestro lugar. Nadie puede llevar nuestro voto a la oficina, según Tenorio, salvo por una razón de fuerza mayor "siempre y cuando tenga un poder notarial y sea por una cuestión de enfermedad". También se recuerda que es obligatorio que en la documentación recibida por Correos nos hayan incluido las listas de todas las candidaturas que se presentan por nuestra circunscripción. No puede faltar ni una, ni para el Congreso ni para el Senado.

Refuerzos especiales en Correos

Según Correos, para estas elecciones se han reforzado con 19.400 contrataciones que cubren el 100% de las vacaciones de la plantilla durante el mes de julio. Además han habilitado horarios especiales este sábado en más de 2.000 oficinas para descongestionar las posibles colas que se formen a la hora de ejercer el voto. Sin embargo, desde el sindicato CSIF aseguran que esos refuerzos anunciados "no se ajustan a la realidad". Elena Fernández, portavoz de CSIF en Correos, asegura que "solo ha llegado a las oficinas la mitad del personal prometido". Además, denuncia que estos nuevos contratados "no tienen la uniformidad adecuada para desempeñar su trabajo", por lo que "no pueden salir a repartir en moto". Por último, se quejan también de que la falta de personal, junto a la prioridad que se le ha dado a la atención del voto por correo, han ocasionado que "el resto de las operaciones de cartería están sufriendo retrasos", y calculan que "miles de paquetes y notificaciones están pendientes de entrega".