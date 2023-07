Elecciones generales en verano. El adelanto electoral, anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras conocer los resultados de las municipales del 28M, llegó de sorpresa a la ciudadanía española, y aunque existen otras maneras de ejercer el derecho a voto más allá de la presencial, una de las primeras preocupaciones de los españoles ha sido (y es) la coincidencia de los comicios con el periodo vacacional por excelencia del español medio.

No obstante, para este tipo de ausencias (y otras) existe el voto por correo, que se puede solicitar desde el pasado 30 de mayo. Desde el pasado lunes 3 de julio, todos los votantes que habían solicitado hasta ese momento la posibilidad de votar a distancia comenzaban a recibir laspapeletas y la documentación para votar, con el fin de que puedan depositar su voto de cara al 23J en el plazo. Pero no todo el mundo ha recibido ya su papeleo.

Si has solicitado el voto por correo pero aún no has recibido la documentación, no te preocupes, aún hay tiempo; pero si tienes un margen limitado de espera por cualquier razón —te vas de vacaciones en breve y la dirección a la que llega el aviso es la de tu residencia, por ejemplo—, puedes comprobar el estado de tu solicitud, aunque en ningún caso aparece la fecha de entrega de la documentación.

Cómo comprobar el estado de solicitud del voto por correo

Lo primero que tienes que hacer es dirigirte a la sede electrónica del Instituto Nacional de Estadística (INE) y desde ahí buscar la opción de 'Trámites'. Dentro de los muchos trámites que se pueden gestionar en la web del INE están las relacionadas con las elecciones a las Cortes Generales del 23 de julio y entre estas, está la 'Consulta del estado de tramitación de las solicitudes de voto por correo'.

En el lado derecho de la página, verás un enlace con la opción que te interesa, que en este caso es ver en qué punto está la solicitud de cada votante que haya pedido votar a distancia. Para poder acceder a esta consulta, no hace falta ni certificado digital, ni DNI electrónico ni Cl@ve pin, únicamente hay que rellenar algunos de los datos personales incluidos en la solicitud:

Tipo de identificador (tendrás que elegir entre DNI, pasaporte o tarjeta de residencia)

El número del identificador que hayas escogido

La fecha de nacimiento, en formato día-mes-año (DD/MM/AAAA)

Una vez rellenados los datos, podrás ver el estado de tu solicitud y alguna información acerca de tu petición. En lo que debes fijarte en este punto es en el estado de la solicitud: en este punto el sistema te dirá si tu solicitud ha sido aceptada o denegada, si ha sido certificada y, por último, en caso de que lo sea, si ha sido enviada ya (o todavía no) a Correos. Lo cierto es que no te dice cuándo te llegará la notificación, pero en el caso de que tu solicitud ya haya sido enviada a Correos, te aparecerá la fecha en la que todos los papeles han salido en dirección a la oficina.

Ten en cuenta que el plazo para solicitar el voto por correo finaliza el 13 de julio, y Correos tiene hasta el día 16 de julio para concluir la entrega de la documentación pertinente. El siguiente punto será depositar el voto, también en una oficina de Correos, proceso para el cual será necesarioidentificarse a través de DNI, pasaporte o tarjeta de residencia, una nueva exigencia de la Junta Electoral Central para estas elecciones, con el fin de evitar cualquier duda de fraude electoral.