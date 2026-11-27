El analista destaca la sintonía entre Sánchez y Colau frente a las tensiones en el bloque de la derecha, y advierte de las dificultades que podría generar una alianza entre el PP y Vox si ambos partidos llegaran a gobernar.

El analista Ignacio Guardans ha valorado en Al Rojo Vivo el debate a cuatro entre Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau, y ha destacado la diferencia de sintonía entre los dos bloques políticos. A su juicio, el espacio progresista mostró una mayor coordinación, con un presidente del Gobierno más ágil y despierto que en el anterior enfrentamiento y una candidata de los comunes que supo combinar el respaldo al proyecto con la reivindicación de sus propias propuestas. "Vimos dos bloques. El bloque progresista, un Sánchez mucho más despierto y ágil y paciente que en el debate anterior, pero muy bien apoyado por Ada Colau, que hizo un papel espléndido con una combinación que no era fácil: lealtad hacia ese proyecto y, a la vez, exigencia", ha señalado.

Guardans ha subrayado que Colau consiguió mantener ese equilibrio sin cuestionar el liderazgo de Sánchez, pero dejando claro que su apoyo no implica renunciar a una voz propia. En contraste, ha descrito la relación entre Feijóo y Abascal como una alianza marcada por la desconfianza y la falta de entendimiento. "Al otro lado vimos a dos que son un bloque, pero que son un bloque. Que Dios nos coja confesados si llegan al Gobierno, porque realmente se desprecian mutuamente", ha afirmado. El analista ha sido especialmente contundente al valorar la relación entre ambos líderes: "Quedó claro que Feijóo teme a Abascal".

En este sentido, Guardans ha advertido de que la aparente distancia entre los dos candidatos no responde tanto a una independencia política como a la inseguridad de una alianza que todavía no ha demostrado funcionar. "Más que uno ser el vicepresidente del otro, lo que da la sensación es que Abascal aspira a ser el cocónsul del otro, un copresidente, una especie de dos al mismo nivel", ha explicado. Una fórmula que, en su opinión, podría generar importantes tensiones si ambos partidos llegaran a gobernar. Pese a sus críticas, Guardans ha considerado que el encuentro fue más interesante que el anterior y ha destacado especialmente la intervención de Ada Colau, cuyo papel ha calificado de brillante.

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