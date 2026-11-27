El analista pone el foco en las tensiones entre los líderes del PP y Vox y cuestiona la estabilidad de una posible coalición, al considerar que ambos mantienen una relación marcada por la desconfianza y las aspiraciones de poder.

La relación entre Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal ha centrado buena parte del análisis de Ignacio Guardans en Al Rojo Vivo tras el debate a cuatro. El analista ha puesto el foco en la falta de entendimiento entre los líderes del PP y Vox y en el papel que cada uno parece querer desempeñar dentro de una posible alianza de Gobierno. Para Guardans, detrás de la imagen de unidad que ambos partidos intentan proyectar existe una relación marcada por la desconfianza y las tensiones.

"Al otro lado vimos a dos que son un bloque, pero que son un bloque. Que Dios nos coja confesados si llegan al Gobierno porque realmente se desprecian mutuamente", ha afirmado. Guardans considera que el enfrentamiento dejó al descubierto una relación desigual, en la que Feijóo parece condicionado por la posición de Abascal. De hecho, ha sido tajante al valorar esa dinámica: "Quedó claro que Feijóo teme a Abascal". Una situación que, a su juicio, contrasta con la imagen de entendimiento que debería transmitir una pareja de líderes que aspira a compartir responsabilidades de Gobierno.

El analista ha ido un paso más allá al cuestionar qué papel pretende asumir realmente el dirigente de Vox en esa eventual coalición. "Más que uno ser el vicepresidente del otro, lo que da la sensación es que Abascal aspira a ser el cocónsul del otro, un copresidente, una especie de dos al mismo nivel", ha explicado. Guardans ha advertido así de que no parece existir una relación de subordinación clara entre ambos, sino una aspiración de Abascal a compartir el poder en igualdad de condiciones con Feijóo. Una circunstancia que considera preocupante ante la posibilidad de que PP y Vox tengan que entenderse para gobernar.

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